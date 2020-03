La LMB “congela” peloteros

Héctor Ambriz y Carlos Mendívil, entre los afectados

La lista de jugadores “restringidos” en la Liga Mexicana de Béisbol salió a la luz, destacando los casos en Saraperos de Héctor Ambriz y Carlos Mendívil, pero fue precisamente el cátcher de la Nave Verde quien levantó la voz en redes sociales al ser “congelado” por no llegar a un acuerdo y quedarse sin oportunidad de ir a otra organización.

“Y así la situación con el béisbol mexicano, donde si no llegas a un acuerdo mutuo con tu equipo prefieren dejarte sin trabajo y, lo peor, sin poder trabajar con alguien más... al final si no aceptas las condiciones que te ofrecen al renovar tu contrato toman represalias, desde mi punto de vista, injustas al no permitirte buscar lo que mejor te convenga para seguir creciendo como beisbolista profesional y llevar el sustento a la familia”, dijo. “Muchos, por miedo a quedarse sin cobrar un peso en toda la temporada, firman aún estando inconformes con las cláusulas y condiciones de sus contratos, y los clubes terminan saliéndose con la suya”, agregó.

Pero no solo es Mendívil quien levantó la voz, también lo hizo Leo Germán, quien no acordó con Tecolotes.

La Liga Mexicana de Béisbol anunció que los peloteros Demetrio Guitérrez (Piratas de Cameche), Zack Segovia (Bravos de León), Carlos Mendívil (Saraperos de Saltillo), Héctor Ambriz (Saraperos de Saltillo), Jorge Quiñones (Rieleros de Aguascalientes), Alex Sanabia (Rieleros de Aguascalientes), Leo Germán (Tecolotes de los Dos Laredos) y Kenneth Sigman (Tecolotes de los Dos Laredos) quedan “restringidos para la Temporada 2020” luego de no firmar contrato antes de la fecha límite.

Jesse Castillo pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que cree un sindicato de peloteros.

