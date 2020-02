La Máquina, a seguir sumando

Cruz Azul, hoy ante Morelia

Con una racha de sietepartidos sin conocer la derrota — incluyendo dos de Concachampions — el Cruz Azul visitará hoy a Monarcas Morelia en el arranque de la fecha ocho del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX.

La Máquina, después de haber perdido sus dos primeros duelos del campeonato, se enrachó y de esos siete encuentros seis han sido victorias, cuatro en Liga y dos en Concacaf.

A pesar del buen momento que se vive en La Noria, Jonathan Borja, ecuatoriano de la Máquina y uno de los refuerzos para el actual Clausura, comentó en rueda de prensa antes de viajar hacia Morelia, que no hay que “volvernos locos”, pues les toca seguir trabajando para que los resultados positivos se les continúen dando.

“No hay que volvernos locos, hay que seguir trabajando para no dejar de estar entre los ocho primeros. Hemos sacado buenos resultados, pero creo que podemos dar muchísimo más, hay condiciones para ello y no podemos conformarnos”, comentó Borja, quien se estrenó con la playera cementera el martes, al hacer el cuarto gol con el que la Máquina liquidó al Portmore United en la Concacaf.

Borja, quien toda su carrera la había jugado en su natal Ecuador, destacó el nivel de la Liga MX, señalando que en nuestro país se juega con mayor intensidad.

“La intensidad del fútbol mexicano es muy competitiva, más que en países de Sudamérica, y creo que todavía es más dura en la liguilla”, confesó el artillero ecuatoriano.

Feliz por aparecer

Borja no ha jugado partidos de Liga con la Máquina, su debut en México se dio en los octavos de final de la Liga de Campeones de Concacaf, pero dice que está trabajando para servirle al equipo en la competencia que necesite.

“Estoy feliz por mi gol y porque las cosas se están dando como pensaba, me estoy adaptando rápidamente a mis compañeros, me han arropado mucho, eso me ayuda a mejorar en lo futbolístico”, confesó el ecuatoriano, que fue convocado para el duelo de hoy ante Monarcas, aunque se espera que parta desde el banquillo.

Urgencia por ganar

El Toluca y el Monterrey necesitan con urgencia mejorar su imagen en el actual Clausura 2020 y, por ende, la obligación es para ambos.

Los escarlatas tienen seis unidades en la clasificación producto de una victoria, tres empates y tres descalabros, situación que empieza a preocupar al técnico José Manuel de la Torre.

Desde el 27 de octubre del año pasado, los mexiquenses no saben lo que es ganar en el “Infierno” en aquella ocasión superaron al Pachuca por 2-0.

Por su lado, el actual monarca del balompié mexicano, Monterrey, esperar dejar de lado la denominada “campeonitis” y ganar de una vez si quiere mantenerse en la defensa por el título.

Lo anterior porque Rayados no sabe lo que es ganar en el actual Clausura con tres igualadas y cuatro derrotas, datos que lo tienen en el fondo de la tabla con tres puntos.

Los regiomontanos ya registraron el peor arranque de un certamen que un vigente campeón pueda tener.— EFE

