La Máquina, ante su “coco” América en cuartos de final

A espantar fantasmas

Los fantasmas que han atormentado a Cruz Azul en los últimos años están de nuevo en la puerta de la casa.

La Máquina intentará exorcizarlos de una vez por todas cuando enfrente al América por una de las series de los cuartos de final del Torneo Clausura 2019.

Cruz Azul no ha podido vencer a las Águilas en sus últimos 14 enfrentamientos, incluyendo la final del Apertura 2018, cuando los azulcremas se impusieron para conseguir su título 13.

El último triunfo de Cruz Azul sobre los azulcremas se remonta al 4 de octubre de 2014.

América también venció a los celestes en la final del Clausura 2013 y no cede una serie de liguilla ante su rival de la capital desde las semifinales del torneo Invierno 1999.

“Este tema que hablan de la paternidad y del ‘coco’, el tema de los memes y que la ‘cruzazuleada’, a mí no me ocupa”, dijo el entrenador de la Máquina, el portugués Pedro Caixinha. “No estoy preocupado porque tengo la certeza que tenemos otra oportunidad, sabemos lo que no has hecho y lo que tienes que hacer, no más, esto es Cruz Azul y vamos a pelear, hay que pensar en grande”.

En la otra serie que arranca hoy, los campeones de la Concacaf, los Rayados, visitan al Necaxa en el Estadio Victoria.— AP