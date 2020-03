La Máquina no se realizó las pruebas del Covid-19

Cruz Azul estuvo en Los Ángeles hace unos días

A pesar de que el Cruz Azul viajó a Los Ángeles, California previo a la suspensión de actividades de la Liga MX por el coronavirus, ningún miembro se ha realizado las pruebas de infección.

Jaime Ordiales, director deportivo del club, comentó que nadie está exento de contagiarse de Covid-19, como le sucedió a Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, y Alberto Marrero, directivo del Atlético de San Luis.

El Cruz Azul, que canceló sus entrenamientos, no ha registrado algún caso sospechoso, ya que nadie ha presentado indicio de la enfermedad también conocida como SARS COV-2.

“Por cuestión Federal, no se están permitiendo chequeos a menos de tener síntomas. No hemos hecho las pruebas, pero vigilamos que los jugadores, directiva y cuerpo técnico no tengan problema. Todos los días se manda un reporte médico. En caso de que algo cambie, realizaremos las pruebas”, dijo el directivo.

Hace dos semanas, el Cruz Azul realizó un viaje a California para jugar ante Los Ángeles FC, partido que al final se suspendió.

