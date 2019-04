La Máquina, por la clasificación

Cruz Azul visita hoy a Lobos en el cierre de la fecha

El Cruz Azul buscará este domingo amarrar su boleto a la liguilla del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX y para eso deberá derrotar a un Lobos BUAP, que también sueña con jugar su primera “fiesta grande” en su historia.

La Máquina, que presume de ocho partidos en fila sin conocer la derrota en este Clausura 2019, se meterá al Universitario BUAP con la clara consigna de ganar para llegar sin tanta presión a la última jornada de la próxima semana.

Los cementeros cuentan con 26 unidades en el cuarto escalón y un triunfo ante los licántropos les asegurará su presencia en la liguilla.

Un empate o una derrota obligará a Cruz Azul a ganar en la última fecha de la fase regular frente a Morelia para no depender de nadie; si bien el boleto a la “fiesta grande” no luce tan complicado para los dirigidos por el portugués Pedro Caixinha existe siempre esa presión por fallar en momentos clave.

Edgar Méndez, mediocampista español de la Máquina, ve como un parteaguas un vídeo en el que defendieron al entrenador portugués Pedro Caixinha, pues desde entonces les ha ido mejor.

“Nos hicimos fuertes en nombre del cuerpo técnico, porque no era justo que decían que Pedro (Caixinha) se iba. También, la discusión que tuve con Pablito Aguilar, antes del medio tiempo contra Necaxa fue un hasta ahí. Desde entonces, hemos estado bien y seguiremos así”, explicó el español.

El timonel cementero puso como objetivo clasificar a la liguilla entre los mejores cuatro del torneo, posición en la que se ubican, a falta de un par de duelos por jugar. El Cruz Azul quiere cerrar bien el certamen y asegurar un sitio que pueda brindarle ventaja, mínimo, en los cuartos de final.

“En nuestra cabeza ya no entra la palabra ‘perder’. Debemos de seguir con esta racha y mentalidad. Sólo pensamos en clasificar como cuarto. No hemos pensado en un rival en liguilla. Estamos enfocados en cerrar fuerte la fase regular. El torneo pasado fuimos primeros y eso no asegura algo”.— EFE