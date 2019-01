La Mérida, algo grande para la gente del toro

Grandes recuerdos

Toreros y gente del toro han manifestado su beneplácito por ver a la Plaza Mérida llegar a noventa años de historia y por ser parte de lo que en el coso de Reforma se ha logrado por décadas.

“He tenido el privilegio de torear allí varias veces en mi carrera y les guardo a la plaza y a sus aficionados un gran cariño. Brindo por muchos años más para el coso”, destacó Guillermo Capetillo, parte de una dinastía que actuó al completo en el inmueble de la avenida Reforma. Su padre, Manuel Capetillo, señalado en su época como el “mejor muletero del mundo”, y su hermano, también de nombre Manuel, se presentaron en la Mérida.

“Felicito a la Plaza Mérida por su aniversario 90”, escribió Guillermo, quien en sus mejores años de torero y galán de televisión llenó el coso de la capital yucateca, al sitio “Rincón Taurino Burladero de Sin Sin”.

Un hombre clave en la Mérida en los años fue el potosino Jorge Ávila. Como matador de toros se presentó muchas tardes en esta plaza y, en el final de su carrera activa tomó las riendas del coso como empresario, junto con Manolo Espinosa “Armillita” y, años después, Jesús Solórzano.

“La Plaza Mérida me trae recuerdos imborrables, principalmente de sus propietarios Fernando y Lía Venancia Palomeque Peón, a quienes traté y me ofrecían su amistad haciéndome sentir parte de su familia. Las autoridades, haciendo eco de la voz de los aficionados, han regulado las corridas de toros en Mérida con una seriedad que las ha dotado de una solidez perdurable, tan es así, que a través de 89 años, cada invierno se espera con alborozo la inauguración de la gran temporada taurina en el coso de la avenida Reforma, lugar de referencia en la cultura peninsular”, dijo el torero y empresario.

“Tengo la satisfacción de ser puntillero de toros y ser tomado en cuenta para festejar los 90 Años de esta gran plaza de toros. Me enorgullece a su vez, y me llevo el recuerdo, de haber apuntillado uno de los toros mas grandes que se ha lidiado en esta plaza, con más de 700 kilos, de la ganadería de San Miguel de Mimiahuapam, el 26 enero 2018, lidiado por el matador español Manuel Escribano, quien me felicitó y dijo que en su país sería rico con lo que hice”, comenta a su vez el puntillero José Luna Reyes. “También he tenido mala suerte y he levantado toros y gracias a Dios y a mi profesión de puntillero de un certero cachetazo he levantado muchos amigos gracias al toro bravo”.