La millonaria suma que ganará "El Canelo" Álvarez ante Caleb Plant

"El Canelo" Álvarez y Caleb Plant se subirán al ring este sábado 6 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

LAS VEGAS.— Saúl "El Canelo" Álvarez defenderá sus títulos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) contra Caleb Plant, el campeón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), en la esperada unificación de peso súper mediano.

Sin embargo, esta pelea también representará para el pugilista mexicano uno de los ingresos económicos más grandes de su carrera como boxeador.

¿Cuánto podría ganar "El Canelo" en la pelea contra Caleb Plant?

De acuerdo con Mike Coppinger, periodista estadounidense de ESPN, Saúl Álvarez ganará 40 millones de dólares por enfrentar al estadounidense en la pelea por la supremacía de la categoría. Aunado a ese monto, habría que contemplar los ingresos por patrocinio que recibirá.

Pero su ganancia podría aumentar todavía más, pero eso dependerá de los ingresos en taquilla que se registren en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

¿Cuánto podría llevarse Caleb Plant?

Caleb Plant se embolsaría 10 millones de dólares por el mismo combate, en una de las brechas económicas más significativa en los últimos meses.

Pese a ello, el campeón invicto intentará aprovechar la oportunidad y vencer a una de las figuras del boxeo.

Los ánimos entre Álvarez y Plant ya están "calientes"

Como se recuerda el primer cara a cara sacó chispas entre los boxeadores, ya que se fueron a los golpes tras unos insultos. Caleb Plant se llevó la peor parte tras sufrir una cortada cerca del ojo, producto del altercado contra "El Canelo" Álvarez.

Si bien en ese momento no se supo la razón por qué reaccionó así "El Canelo", horas después decidió contar su versión de la historia en redes sociales.

"Me mentó la madre. A mi me puede decir lo que quiera, pero con mi mamá no se mete; por eso lo empujé. Aún así él fue quien tiró el primer golpe", señaló el tapatío

Por su parte, el estadounidense también hizo una aclaración en la que aseguró que no insultó a la mamá del boxeador mexicano, pues él perdió de forma trágica a su madre, por lo que no podría jugar con algo así. Plant dejó entrever que "El Canelo" no sabe inglés y por lo tanto no entendió lo que le dijo.

"¿Saben dónde está mi mamá? Mi mamá fue asesinada por la policía, es ilógico que piensen que hablaría mal de la madre de alguien cuando yo no la tengo", sostuvo el púgil estadounidense y agregó: "No ofendí a la mamá de "El Canelo", fue un intercambio verbal normal, como cualquier peleador. En eu ‘motherf***er’ no es una mentada como tal", señaló Plant.

