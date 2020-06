La MLB manda otra propuesta para que haya temporada 2020

Los jugadores y los dueños vuelven a la mesa para negociar

Los intentos de que la temporada 2020 se lleve al cabo no paran todavía.

Y aunque es una incógnita saber si las negociaciones tomarán buen cauce, Major League Baseball (MLB) ha enviado una nueva propuesta a la Asociación de Jugadores de MLB, según informan fuentes a Jeff Passan de la cadena norteamericana ESPN.

No se ha llegado a un acuerdo, pero con Rob Manfred, comisionado de MLB, y Tony Clark, director ejecutivo de la Asociación de Jugadores de MLB, reunidos, esto se considera un progreso significativo teniendo en cuenta dónde estaban las partes hace apenas unos días atrás.

Las Grandes Ligas han hecho tres propuestas para comenzar la temporada y el sindicato de jugadores dos, y las partes permanecen separadas por aproximadamente un mil millones en salario garantizado. Originalmente, los jugadores debían ganar cuatro mil millones en salarios antes de que comenzara el brote de coronavirus.

El sindicato cortó las conversaciones el sábado, un día después de la última propuesta de MLB, y dijo que las negociaciones adicionales eran inútiles. Los jugadores le dijeron a MLB que fijara unilateralmente el horario, pero Manfred dijo que MLB no lo haría mientras hubiera una amenaza de queja.

El lunes pasado, Manfred le dijo a ESPN que “no estaba seguro” de que se jugara una temporada de béisbol 2020, revocando los comentarios anteriores de que “inequívocamente, vamos a jugar en las Grandes Ligas este año” y estableciendo la probabilidad de “100%”.

“No estoy seguro”, dijo Manfred a Mike Greenberg de la misma cadena norteamericana. “Creo que hay un riesgo real, y mientras no haya diálogo, ese riesgo real continuará”.

Primeros acuerdos

Las partes llegaron a un acuerdo el 26 de marzo en el que los jugadores acordaron salarios prorrateados, parte de un acuerdo que incluía una garantía de tiempo de servicio incluso si no se juegan partidos este año.

Los equipos dicen que necesitan más recortes salariales para poder jugar en estadios vacíos. Los jugadores dicen que no aceptarán reducciones salariales adicionales.

El sábado, el día después de que MLB entregó una propuesta de regreso al juego que requería una temporada de 72 juegos y garantizaba el 70% de los salarios prorrateados de los jugadores (con un máximo de 83%), dijo el negociador principal de MLBPA, Bruce Meyer, en una carta al comisionado adjunto de MLB Dan Halem: “Dada su continua insistencia en cientos de millones de dólares en reducciones salariales adicionales, asumimos que estas negociaciones están llegando a su fin”.

Clark siguió con una declaración pidiendo a la liga que use su derecho del acuerdo del 26 de marzo para establecer un cronograma, diciendo: “Desafortunadamente parece que un diálogo adicional con la liga sería inútil. Es hora de volver a trabajar. Díganos cuándo y dónde y ahí estaremos”.

Numerosos jugadores se hicieron eco de Clark en respuesta a Manfred, tuiteando: “Dinos cuándo y dónde”.

Manfred dijo en la entrevista del lunes que cree que el sindicato tenía la intención de presentar una queja porque la liga no había cumplido con su obligación bajo el acuerdo del 26 de marzo de jugar la mayor cantidad de juegos posible, lo que consideró una “táctica de mala fe”.— INFORMACIÓN DE ESPN

Grandes Ligas /La temporada es aún una incógnita

Las discusiones acerca de la actual temporada de la MLB comenzaron hace un tiempo.

Un intento fallido

Durante las negociaciones entre los dueños de los equipos y el Sindicato de Jugadores surgió un rumor que fue tomando cada vez mayor fuerza acerca de la fecha de un posible comienzo, que quedó “pactado” para el 4 de julio, justo el Día de la Independencia de la Unión Americana. Esto, al parecer, no podrá ser posible pues el tiempo que falta para ello ya no lo permitiría.

Muchas propuestas

Tanto los dueños como jugadores han dado propuestas que unos y otros no han aceptado al considerar que no les beneficia en lo económico, por lo que la campaña no ha comenzado.