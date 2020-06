La MLS tiene “copa”

Jugarán torneo sui géneris por la crisis sanitaria

La Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos comenzará a disputar el torneo de verano de 54 partidos a partir del próximo 8 de julio en Orlando, Florida con 26 equipos como regreso a la competición tras la suspensión de la pandemia del coronavirus.

El formato elegido, similar al de la Copa MX, por ejemplo, dejó en el sorteo de este jueves a los equipos de Orlando SC, Toronto FC, Atlanta United, como cabeza de series de los Grupos A, C y E, respectivamente, correspondientes a los 14 clubes de la Conferencia Oeste.

Mientras que los Sounders de Seattle, Real Salt Lake y Los Angeles Football Club como cabezas de serie de los Grupos B, D y F, respectivamente, donde estarán los otros 12 equipos de la MLS que militan en la Conferencia Oeste.

Dentro del Grupo A junto a Orlando SC también estará el Inter Miami con quien abrirá la competición a partir del próximo 8 de julio en el Wide World of Sports Complex de Walt Disney Resort, en Florida.

Junto a Orlando SC y Miami también estarán en el mismo grupo el New York City, Union de Filadelfia, Chicago Fire y Nashville SC.

El Grupo C quedó formado con los equipos de Toronto FC, New England Revolution, Montreal Impact y D.C. United, mientras que en el E estarán Atlanta United, FC Cincinnati, New York Red Bulls y Columbus Crew SC.

Los equipos de las Conferencia Oeste quedaron establecidos con Seattle Sounders, Dallas, Vancouver Whitecaps y San Jose Earthquakes en el Grupo B.

En el D estarán el Real Salt Lake, Sporting Kansas City, Colorado Rapids y Minnesota United, mientras que el F lo forman los equipos de Los Ángeles FC, LA Galaxy, Houston Dynamo y Portland Timbers con lo que habrá un Clásico en primera ronda.

Los dos primeros clasificados de cada grupo, junto con los cuatro mejores equipos del tercer lugar, pasarán a la etapa eliminatoria que comienza con la ronda de 16.— notimex