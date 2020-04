Nadia Comaneci, la niña que se robó el mundo

Poco menos de veinte segundos en las barras sirvieron a una diminuta chiquilla de 14 años para sentar las bases y que la historia la recuerde para siempre.

La fecha: 18 de julio de 1976.

La protagonista; Nadia Comaneci.

El lugar: los Juegos Olímpicos de Montreal.

Nadia fue, en ese momento, dueña de los hitos más grandes del deporte. La “mujer perfecta” luego de alcanzar el primer 10 de calificación en la gimnasia en la historia de los Juegos Olímpicos.

Detrás de ese y otros seis 10 adicionales, de tres medallas de oro en la justa canadiense y de una carrera y vida digna de los guiones más impresionantes, está la segunda parte de un calvario.

Nadia voló hacia la historia con su último movimiento en las barras asimétricas el 18 de julio de 1976.

Era el final de una ejecución impecable, en la que combinó a la perfección su gracia corporal con una técnica nunca vista.

Fueron menos de 20 segundos de rutina, pero que se siguen recordando y admirando cuatro décadas después. Vea el vídeo y haga usted mismo sus conclusiones. El que escribe esta reseña anecdótica tiene la suya: es simplemente... perfecta. ¿Increíble? Tal vez no. Sencillamente Nadia hizo lo humanamente correcto.

Ella lo recordaba hace poco para la BBC: ”A veces va tan lento para ti, pese a que la rutina es muy rápida. Vas movimiento tras movimiento, segundo tras segundo”.

Nadie imaginaba ni remotamente una proeza de esa naturaleza.

Nadia, menos que nadie, pese a su talentosa y sólida aspiración al oro.

Las tecnologías para presentar las calificaciones tampoco estaban listas para un 10. Era una locura siquiera pensarlo.

“Yo no era de las que miraba el marcador inmediatamente después de una rutina, pero recuerdo que hubo un increíble ruido. Incluso en ese momento no estaba segura de lo que estaba pasando porque el marcador solo tenía tres dígitos y lo que mostraba era 1.00. No había espacio para un 10. Para mí era lo máximo. No podías hacerlo mejor que eso. Oí un gran estruendo en el estadio, me giré hacia el marcador y lo primero que vi fue el 73, que era mi dorsal, y luego el 1.00 debajo. Miré a mis compañeras de equipo y me hicieron un gesto con los hombros de no entender. Fue todo muy rápido. El hecho de que el marcador no pudiera mostrar el 10 hizo que la situación fuera más dramática”.

Nadia y sus compañeras de equipo, que parecían unas niñas de boy scouts, tenían que superar primero a la potente selección de la Unión Soviética, liderada entonces por Olga Korbut, toda una celebridad por sus logros en los anteriores Juegos de Múnich.

El libro “The sports 100”, que AP preparó en un compendio con los cien atletas más grandes del Siglo XX, incluye a Nadia y detalla lo vivido en la célebre cita de 1976. Uno de los tópicos que narra refiere a que, por ejemplo, Olga realizó un difícil salto mortal que prácticamente le daría el oro. Su resumen de ese día tenía listo que, de entrada y salida, presentaría imágenes de la heroína rusa de 17 años, con gritos de “Olga, Olga...”. Pero la rutina de Nadia echó por la borda los planes con la inmaculada actuación. Nadia cuenta que, “cuando salí de Rumania dije que esperaba ganar una medalla y si era posible una de oro. Sabía que tenía la capacidad de lograr una rutina perfecta, pero prepararte para ello en un entrenamiento y hacerlo enfrente de 15 mil personas son dos cosas diferentes”.

Los expertos señalan que la gran ventaja de Nadia es que lo hizo siendo una niña, y eso le quitó los miedos y las presiones que acompañan a los grandes atletas.

La tragedia

Mientras el mundo admiraba a Nadia como un símbolo mundial y la imaginaban como una niña que podía tener todo lo que quería, la verdad era que tras probar la gloria y conseguir siete puntajes perfectos, la gimnasta no sabía lo que era la libertad, pues le había sido arrebatada por el régimen comunista de Nicolae Ceausescu.

El mundo no supo de esa historia hasta que logró escapar de Rumania y llegó, finalmente, a Estados Unidos. Pero después volvió a callar, y sigue sin recordar lo que pasó en esa época. O sin querer recordar, que es distinto.

Los siete perfectos de Montreal la pusieron en lo más alto. Pero de pronto, el dictador Ceausescu la nombró “Héroe del Trabajo Socialista” y le dio la “Medalla de Oro de la Hoz y el Martillo”, una medalla por la que nunca había competido y sin que nadie le explicara que convertirse en la máxima estrella de Rumania, significaría ser perseguida, presionada y vigilada. Un exilio tormentoso que ella soportaba. En medio de todo, la revista “Newsweek” publicó que Nadia Comaneci había vivido en Rumania como “rock star” y que Ceausescu le había dado una villa de ocho habitaciones, un automóvil, joyas y una plantilla de sirvientes.

Una vez abierta la caja de los horrores, la información oscura sobre la gimnasta inundó las páginas de la prensa. Van dos ejemplos: que a los 15 años, después de su inolvidable actuación en Montreal, había tratado de quitarse la vida bebiendo medio litro de lejía; y que había sostenido un romance con Nicu, el hijo de Ceausescu.

Nadia solo logró escapar cuando tenía 28 años, huyendo de la mano dura del dictador el 29 de noviembre de 1989. Caminó durante toda la noche por el bosque, siguiendo los pasos de un mercenario que la llevaba, por un trayecto helado, salvaje y pantanoso.

Camino a la libertad

En cuando puso los pies en Hungría la subieron a un todoterreno que la llevó hasta un aeropuerto austriaco, y de ahí tomó un avión rumbo a Estados Unidos, en donde empezó un exilio tormentoso con los medios de comunicación sobre ella, volviendo a las portadas, pero ahora como un símbolo de la Guerra Fría, lejos del talento deportivo que mostró siendo niña y adolescente.

Nadia nunca habló del tema y terminó por soportarlo, pues acababa de salir del tormento real en que se había convertido su vida tras conquistar la gloria que la convirtió en una leyenda.

Cierro este histórico relato con una frase tomada del “The sport 100” de AP, escrita por Gordon Maddux, una autoridad en la gimnasia: “Nadia es la mejor atleta del mundo, con todos los deportes incluidos”. Mejor recordarla así.— Gaspar Silveira Malaver