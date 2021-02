La NBA continúa aplazando partidos debido a la Covid-19

EE.UU.— La NBA anunció este 16 de febrero la suspensión de otros cinco partidos a causa de casos de coronavirus en la plantilla de los San Antonio Spurs.

Los partidos pospuestos son los tres siguientes del equipo texano (miércoles ante Cleveland Cavaliers, sábado ante New York Knicks y lunes ante Indiana Pacers).

The following has been released by the NBA. pic.twitter.com/5OxPLXHUwQ — NBA (@NBA) February 16, 2021

Y los dos próximos de los Charlotte Hornets (miércoles ante Chicago Bulls y viernes ante Denver Nuggets), según lo informado por la liga en un comunicado.

Cuatro jugadores han dado positivo a la Covid

La NBA que ya había aplazado el juego de los Spurs de este martes 16 ante los Detroit Pistons, confirmó que por el momento cuatro jugadores de San Antonio han dado positivo en pruebas de Covid-19, pero sin no se identificó a los afectados.

Our next three games have been postponed in accordance with the NBA's Health and Safety Protocols. pic.twitter.com/q9cOsJXNvi — San Antonio Spurs (@spurs) February 16, 2021

Los juegos de los Hornets se suspendieron por prevención ya que este equipo fue el último en jugar ante los Spurs, en un partido celebrado el pasado domingo en Charlotte.

OFFICIAL: The NBA has postponed the Charlotte Hornets next two games (Wed., Feb. 17 vs Chicago and Fri. Feb. 19 vs Denver) in accordance with the NBA's Health and Safety Protocols. https://t.co/KnYBwHsFkM — Charlotte Hornets (@hornets) February 16, 2021

La NBA ha tenido que aplazar 30 partidos hasta ahora a causa del coronavirus desde el arranque de la temporada el 22 de diciembre.

