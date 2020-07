La NBA ya se entrena en la "burbuja" de Orlando

Orlando.- Varios equipos de la NBA comenzaron los entrenamientos en la "burbuja" de Orlando, después de cuatro meses de inacción por culpa de la pandemia del coronavirus, y se espera que a partir del sábado ya lo hayan podido hacer todos, los 22, que han llegado al Complejo ESPN Wide World of Sports en Walt Disney World Resort.

Inició el equipo local de los Magic de Orlando, el primero en llegar al campus a principios de esta semana, que se convirtió en el abanderado del regreso a la acción dentro de la NBA.

The @utahjazz & @OrlandoMagic take the practice floor in Orlando! #WholeNewGame pic.twitter.com/b3ctx7T9Qd