"La palabra es más importante que una firma": 'Tuca' renovará con Tigres

MONTERREY.— Ricardo 'Tuca' Ferretti anunció que renovará contrato como entrenador de los Tigres UANL, club al que llegó en 2010 y con el que disputó el año pasado la final del Mundial de clubes.

"Mi contrato está apalabrado. Hoy en día la gente es desconfiada, pero soy una persona antigua y me han enseñado que la palabra es más importante que una firma. Yo di mi palabra y tengo la de la directiva. A lo mejor voy a firmar y no se darán cuenta, pero todo está arreglado", explicó en rueda de prensa.

"La firma no se ha dado porque de repente ellos han podido y yo no, pero no hay ningún problema, la situación está clara. Tal vez quieren ver la firma, pero está el compromiso y la mano dada y eso es más que suficiente", remarcó el estratega de 67 años.

Igualado con Ignacio Trelles, ya fallecido, Ferretti es el máximo ganador de títulos de liga en México con siete galardones, cinco con los Tigres, uno con las Chivas de Guadalajara y uno con los Pumas UNAM.

Además de los títulos de Liga, Ferretti llevó a los Tigres a ganar una Liga de Campeones de Concacaf, una Copa y logró los subcampeonatos de la Copa Libertadores en 2015 y del Mundial de Clubes en febrero pasado.

Un 2021 no tan favorable para Tigres

Los Tigres viven un momento negativo en el Clausura 2021. En 11 partidos tienen tres victorias, tres empates y cinco derrotas, que mantienen a los felinos en la decimocuarta posición de la clasificación con 12 puntos.

📰 De buen humor, y con sonrisa en su rostro, Ricardo Ferretti dijo sentirse excelente luego de su operación en la cadera, y dejó claro que mientras las matemáticas lo digan, seguirán pensando en la Liguilla.



Este domingo 4 de abril, los felinos visitarán al Querétaro en la decimotercera jornada del Clausura.

