La pasión de los “istas”

Enormes grupos y legiones tras sus toreros favoritos

Amigos aficionados…

Uno de los “istas” con los que primero me familiaricé cuando comencé a escribir de toros para el Diario, comenzando los años 90, fue el de “silvetista”.

Cuando la lectura taurina me permitió conocer un poco más, fui “caminista” viendo que muchos eran “martinistas”. La batalla que enfrentó a Paco Camino con Manolo Martínez fue una de las razones que más me hizo apasionarme. Luego, pude ver a los “curristas” o “romeristas” que hoy siguen adorando a Curro Romero. Si pueden, vean los vídeos en la red. Hay uno en el que los partidarios del “Faraón de Camas” se pelean porque pagaron por verle y no se destapó el frasco de las esencias. Pero también hoy siguen habiendo “manoletistas” que contagian por su admiración por Manuel Rodríguez, especialmente cada 29 de agosto de 1947.

Más recientemente, los “paulistas”, los “poncistas”, “julistas” y “morantistas”… Ah, claro los “tomasistas”. Nos harán falta varios en las menciones. Y debemos decir que, tristemente, en México nos quedamos sin toreros para seguir como los antiguos aficionados, verdaderos legionarios y partidarios.

Aprendí que todos los toreros tienen su algo especial y cada uno te lleva a admirarlo por algo. Ese algo que hace que vayamos a la plaza de toros desde el momento que vemos el cartel colgado en los días previos.

En este ejercicio que comenzamos semanas atrás nos hemos topado con grandes sorpresas. Además de que los aficionados nos han contado sobre los toreros de su predilección, hemos podido descubrir el conocimiento que tienen sobre la tauromaquia.

Y sobre los toreros, parece que lo más sencillo puede resultar fundamental en algún torero. Me quedo hoy con la definición que permite a Ariel López Tejero ser silvetista: “vergüenza torera convertida en arte”. Camarógrafo de televisión por tres décadas, pudo ver desde el callejón faenas de Curro Rivera, Eloy Cavazos, Manolo Martínez, Jorge Gutiérrez, los “Armillita” y, claro, a los Silveti. Por ello tiene al malogrado David y a su hermano Alejandro entre los predilectos, viéndolos en cualquier plaza. Alejandro fue uno de los predilectos, aclaro. Tiempo atrás, Ariel nos narró un “pasaje tan bello como peligroso de Alejandro Silveti en esta plaza (la Mérida) cuando dio el pase del péndulo junto a tablas. Pidió silencio al público y respetuosamente obedecieron y estallaron en aplausos apenas pasó el toro, no recuerdo si se llevó orejas, pero sí una gran ovación”.

Y su recuerdo perdura.