La pelea Mayweather-Paul, sin jueces

El nocaut estará permitido en esta exhibición

El combate de boxeo de exhibición entre Floyd Mayweather y Logan Paul no producirá un ganador oficial, pero eso no significa que no pueda ocurrir un paro.

Mayweather contra Paul no tendrá jueces en el ring y no se anunciará un ganador oficial, según un portavoz del Departamento de Negocios y Regulación Profesional de Florida. Sin embargo, el portavoz explicó que los nocauts no están prohibidos y cualquier paro quedaría a discreción del árbitro.

La pelea polarizadora entre el legendario boxeador y la estrella de YouTube está programada para el domingo en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens. Será distribuido por Showtime pay-per-view.

La exhibición, que consta de ocho rounds de tres minutos, no está autorizada oficialmente por la Comisión de Boxeo del Estado de Florida, que es supervisada por el Departamento de Regulación Comercial y Profesional, según un portavoz. Sin embargo, se proporcionará un árbitro de comisión.

Mayweather y Paul no tendrán casco y usarán guantes de 10 onzas, luego de que la Comisión de Boxeo del Estado de Florida hiciera oficial ayer una solicitud de ambos campamentos para cambiar de guantes de 12 onzas. El vocero dijo que la promoción podría llevar a cabo algún tipo de votación para el ganador, pero no será reconocida como oficial. Una exhibición no cuenta para los récords profesionales.

Debido a la gran diferencia de tamaño y experiencia entre los dos hombres, la Comisión de Boxeo del Estado de Florida no podía, por regla, regular el combate como un combate oficial de boxeo profesional. Paul pesó 199.4 libras para su debut profesional en 2019, una derrota ante KSI, otra estrella de YouTube. Mayweather ha peleado más recientemente en 154 y 147 libras.

Mayweather, de 44 años, tiene marca de 50-0 como boxeador profesional, y uno de los mejores de todos los tiempos. Paul, de 26 años, tiene marca de 0-1.