La pelea, palmo a palmo

Atlético y Barca ganan en España y todo sigue igual

Luego que Jan Oblak tapó un penal a los 86 minutos, el técnico Diego Simeone celebró al costado de la cancha como si su equipo acababa de anotar un gol.

El resto de los jugadores de los colchoneros reaccionaron igual, corriendo eufóricos para abrazarse con el hombre que aseguró que el Atlético consiguiera una victoria que podría ser fundamental en la lucha por el título de la Liga española.

Poco antes, Luis Suárez había anotado el gol número 500 de su carrera — incluyendo clubes y la selección de Uruguay — para que el Atlético se impusiera ayer 1-0 ante el Alavés.

La victoria, la tercera del Atlético, en los últimos siete partidos de liga, les dejó cuatro puntos por encima del Barcelona, que mantuvo la persecución tras arrasar 6-1 a la Real Sociedad — el quinto de la tabla — con sendos dobletes de Lionel Messi y el lateral estadounidense Sergiño Dest.

“Últimamente no había parado ninguno y claro que no estás feliz con eso”, dijo Oblak. “Hoy, por suerte, lo he parado”.

"No hay que mirar la tabla sino ir a ganar todos los partidos. No podemos fallar más. El Atlético va fuerte y el Madrid está ahí también. Hay que ir partido a partido”, añadió el portero esloveno.

En busca de su primer título de la liga desde 2014, el Atlético se irá a la pausa internacional con un colchón de seis puntos sobre el Real Madrid. El tercero de la clasificación le ganó el sábado 3-1 al Celta de Vigo.

Suárez, autor de sólo dos goles en los últimos nueve partidos en todas las competiciones, adelantó al Atlético a los 54 minutos. El “Pistolero” apareció para definir con un soberbio cabezazo el centro de Kieran Trippier desde la derecha.

Oblak se encargó de salvar la victoria. El arquero esloveno se erigió como héroe al desviar el cobro del penal de José Luis Mato Sanmartín “Joselu” a los 86 minutos.

La pena máxima se decretó luego que el árbitro Juan Martínez Munuera recurrió a la revisión de vídeo para ver un codazo del zaguero montenegrino Stefan Savic.

Para los colchoneros el triunfo fue un bálsamo, después de que a media semana quedaron eliminados de la Liga de Campeones en octavos de final ante Chelsea.

Siguen enfocados

Al cierre de la jornada, Messi celebró con dos goles y una asistencia convertirse en el futbolista con más partidos en la historia del Barcelona con 768.

Los azulgranas fueron una aplanadora en la goleada en San Sebastián.

Messi facturó con un zurdazo la cuarta diana del Barca imperial a los 56 tras recibir un pase en profundidad de Sergio Busquets a los 56 minutos. El astro argentino selló la actuación coral para llegar a los 23 goles en este curso y 663 en su trayectoria.

Antoine Griezmann celebró el día de su cumpleaños 30 con el tanto que abrió la cuenta a los 37.

Dest se estrenó como goleador en la liga con un doblete. Primero se benefició de un gran pase de Messi a los 43. Y en el comienzo del complemento amplió tras un pase de Jordi Alba. Osumane Dembélé marcó el quinto a los 71 con un tiro rasante.

Ander Barrenetxea hizo el tanto del honor donostiarra a los 77.

Los azulgranas gozaron de su quinta victoria consecutiva en la liga, en la que no han perdido en sus más recientes 18 duelos, 15 triunfos y tres empates.

“Hoy ha sido un gran partido de todos”, dijo Griezmann. “Tenemos que mirar lo nuestro, ganar los que nos quedan y al final veremos. Pero, con la imagen y el trabajo que dimos, lo podemos conseguir (el título)”.

Para Messi fue un partido especial al dejar el empate con su excompeñero Xavi Hernández en la cima de más partidos con el Barca.

La “Pulga” debutó al disputar ocho minutos de cambio ante el Espanyol el 16 de octubre de 2004. Desde ese momento ha participado en 927 goles ya sea marcándolos o con una asistencia.