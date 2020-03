La pelota vuela

Contra el viento y la nueva barda, los Leones la sacan del campo

La pelota se fue una vez. Y luego otras veces.

A los peloteros de los Leones de Yucatán, con o sin la nueva barda perimetral, lo que les preocupa, si cabe la expresión, es ponerse en forma para afrontar lo que viene en la temporada.

Las fuertes rachas de viento que a ratos se dejan sentir en el Parque Kukulcán en las tardes de pretemporada no son impedimento para que se den rienda suelta bateando.

El martes, Luis Felipe Juárez mandó la pelota a lo más alto de los espectaculares del lado izquierdo, donde es más difícil poner la esféride por las condiciones del viento. Ayer, “Pepón” la puso varias veces donde está la estructura de la nueva barda. Y Alex Liddi la sacó del estadio por el izquierdo y Art Charles en turnos seguidos la mandó a las butacas del derecho.

“Vamos a ver qué sucede. No creemos que sea una temporada de 15 o 20 jonrones más que la anterior. La pelota no se irá fácilmente porque la barda queda un poco más alta, más cerca, pero más alta”, dijo el couch de pitcheo Octavio “Tavo” Álvarez. “Las líneas que antes no se iban tampoco se irán. Si se van tienen que ser elevados grandes. En Ciudad Obregón hicieron lo mismo: acercaron la barda, y no hubo novedad, no se batearon tantos jonrones”.

Y “Pepón” dice que “a ver cómo se adapta todo, pitcheo y bateo. Aquí además por las condiciones del estadio, el viento y todo, no es tan fácil sacarla. Es parque para otro tipo de batazos”.

Los Leones van poniéndose a punto. Y sus aficionados también.

Desde que se abrió la venta libre de boletos para el choque del lunes ante la selección nacional de Cuba, los fanáticos se han formado en las taquillas para adquirir las entradas, y muchos dan una “acechadita” al entrenamiento vespertino.

El couch Álvarez indicó que ayer mismo tenían programada una reunión para hablar de sus potenciales lanzadores del juego del lunes, que será su tercero de la pretemporada (abren sábado en Telchac Pueblo y van domingo a Espita).

“Podría ser Logan (Ondrusek) el que abra. Es probable que usemos a los lanzadores más experimentados”, indicó Álvarez.

Un ejército de trabajadores labora en distintas áreas del Kukulcán. El clubhouse de los Leones está siendo remozado totalmente y los melenudos usan el del club visitante. Ayer se colocaban los hilos de acero que sostendrán la nueva malla protectora que irá de un lado a otro del estadio en la sección de butacas.

Y mientras, los Leones seguían en lo suyo: un trabajo intenso en la tarde, con sesiones de bulpén, práctica de bateo que incluye toques, bateo y corrido y bateo libre.

Para darse una idea de lo duro de la práctica: Oswaldo Morejón lanza en veinte minutos 150 pelotas a un grupo de cinco bateadores.

“Van a estar a punto… Poco a poco”, dijo el ex capitán león.— Gaspar Silveira

