La perseverancia chiva se resalta

Vucetich niega que haya presión en el seno tapatío

Víctor Manuel Vucetich resalta la perseverancia de sus futbolistas para nunca darse por vencidos, y encontrar el empate de último minuto ante Necaxa.

“Fue un juego que no quisimos realizarlo de esta manera, Necaxa iba a contrarrestar, pero supimos remar contra corriente”, comentó el técnico del chiverío. “Nos hicieron una llegada y un gol, un balón que pasó por en medio de las piernas. Luego vino un autogol que nos puso contra la pared y se echaron otra vez para atrás y a perder tiempo… Buscamos para tratar de empatar, pero la perseverancia nos dio resultado. Necaxa no llegó, terminamos con dos defensas, arriesgamos de esa manera”.

Chivas no tiene los puntos que debería, apenas suma seis, pero eso al “Rey Midas” no le asusta la situación.

“La presión que genera Chivas la conozco. Los puntos que tenemos no me generan más presión, me presiono por querer ganar. Hemos trabajado muchos años como para tener temor… Lo importante es saber cómo corregimos, cómo trabajamos con los jugadores, hay muchos jóvenes y estos deben de tomar mucha experiencia”, dijo.— EL UNIVERSAL