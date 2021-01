La Plaza Mérida, casa de generaciones

Estampas de todo tipo en los 92 años de historia

Amigos aficionados…

Siempre nos quedaremos cortos, inmensamente cortos, cuando de hacer un recuento al legado de la Fiesta se refiere.

Así ocurrió cuando intentamos hacer un repaso con motivo del aniversario 92 de la Plaza Mérida. Seleccionar algunas, a lo más, siete u ocho imágenes para presentar en una entrega en la que se haga consigna de la efeméride, fue una tarea complicada, como lo fue acomodar más de 400 en “Legado de la Fiesta en Yucatán”, el libro que habla de las primeras nueve décadas del recinto de la avenida Reforma. Y para esas 400, nos habremos topado con otras dos o tres mil.

El enorme acervo del Diario, el de aficionados de todas las épocas, el que ha construido Eduardo Puerto López, y los recortes y apuntes que Mauricio Perera Villanueva tiene para sí.

Ahora bien, de todos los años, de todas las décadas, y de todos los acontecimientos, ¿cuál podría ser la preferida de todas las historias o imágenes en 92 años de la Plaza Mérida?

Cuando hablamos de presentar algo, como por ejemplo, el libro, ¿qué deberíamos entregar a los lectores, aficionados o no aficionados?

Lo recientemente vivido ha sido a los ojos de las nuevas generaciones. Llevamos tres décadas en esto de trabajar como periodistas y en ese lapso, han sido increíbles las vivencias. Pero no tengo la menor duda de que los restantes sesenta años tienen quizá la parte más grande de la historia. Y no solo por cuestiones de años o lapsos.

Legiones de personas han desfilado por sus tendidos, de padres cuyos hijos fueron siendo niños y ahora van siendo ellos los guiados por sus vástagos, en el relevo generacional.

Quizá me quede, por lo histórico, con los años de Manolete con el compadre Silverio Pérez, “Armillita”, Carlos Arruza, y luego, en los 60-70, con las locuras vividas por la presencia de “El Cordobés” y toreros cumbre como “El Viti”, Diego Puerta, Paco Camino y su guerra con Manolo Martínez. Y nos perdonarán los que no mencionamos, pero la lista es interminable, y las de los años recientes, pues son las que el común de los aficionados actuales han vivido en carne propia. Ni en un libro de 200 páginas alcanzó.

Desde el arenero, el torilero, los empresarios, los toreros, subalternos, veterinarios, carniceros, boleteros, vendedores… Todos se merecen un reconocimiento porque han sido parte de este monumento histórico para los yucatecos.

De historias, ni se diga. Cuando la semana pasada publicamos la reseña de don Roger Menéndez describiendo el entradón increíble de 10 mil personas, no faltó quien nos dijera que era mentira: imposible meter tantas personas. Nos preguntaron (Antonio Rivera y Juan Carlos Sierra, entre otros): ¿y la autoridad de entonces?

Por ello citamos la fuente de dónde provino la información, y queremos decirles que varias personas que asistieron en enero de 1964 a esa tarde, que pudo haber tantas como se menciona. Había gente en cada mínimo espacio (tiraron puertas y muchos se quedaron mirando en escaleras o los muros, de acuerdo con la doctora Margarita Erosa, seguidora de esta columna), y, la plaza esa corrida se iluminó incluso con focos de bombilla (citando al doctor Fernando Núñez).

Noventa y dos años de historia y, esperemos, haya muchos más para seguir contando lo que aficionados de cepa, de ocasión, románticos y atrevidos, o incluso antitaurinos (varios reprochan lo que escribo o escribimos, pero están siempre al pendiente de lo que ocurra).

Y antes de llegar al final de este tema, quiero decirles que, analizando en la retrospectiva y en la vivencia reciente, lo que más ha dado grandeza a la catedral del toreo en Yucatán es el aficionado. Beto Hagar, que es empresario, no me dejará mentir: aficionado, pariente de los dueños del coso, vivirla así y vivirla como ahora, es algo que alienta siempre y algunas veces cabrea, pero ninguna adrenalina como esa. Así que, con lo que me quedo, es con el aficionado. Gracias a él esto sigue tan vivo como cuando los mozos corrían liando toros en siglos pasados.

La pregunta del día: Manolete toreó en la Mérida su última corrida en México antes de morir en España en agosto de 1947. ¿En qué fecha fue? ¿Pista? Lo publicamos en el homenaje del miércoles 27 en el Diario.

Respuesta de la semana pasada: Al papá de Chucho Solórzano, llamado también Jesús Solórzano, le apodaban el “Rey del Temple”.

Ofrezco disculpas por no presentar correctamente la pregunta.