La Plaza Mérida extrañará el color del Año Nuevo

Soñando con el regreso

Amigos aficionados…

De las esporádicas ocasiones que hemos estado en la calle en este año trágico, pasamos hace poco por la Plaza Mérida.

¡Cuántas imágenes para el recuerdo me llegaron a la mente!

Muchos de ustedes, como su servidor, seguramente al llegar hoy el último día del año estaríamos hablando e imaginándonos de lo que nos tocaría vivir al ir al coloso de la Avenida Reforma como cada 1 de enero. Dirían los de la vieja guardia: “Preparando las mejores galas”.

Pero no, no habrá toros. Y como hemos dicho en este y muchos otros espacios, no sabemos cuándo volveremos a ver el coso de Reforma engalanado para vivir la Fiesta, sea en Año Nuevo, sea en cualquier otra fecha. Desde el año 2001, nos comenta Eduardo Puerto, no hay Año Nuevo sin rejones (la suspendieron aquella vez por no estar bien arreglados los toros para la lidia a caballo).

Recuerdo una vez que nos visitó en el Diario don Gastón Santos, que acompañaba a su hijo del mismo nombre, y nos hizo una arenga: “Ustedes desde su trinchera, que es informar, luchen por mantener esta fecha que es una tradición para el toreo a caballo. Todos los rejoneadores la queremos torear”.

Luego nos lo dijeron Pablo Hermoso de Mendoza, Diego Ventura, Andy Cartagena y los mexicanos que engalanaron cada primer día del calendario los festejos, en el lleno seguro, muchas veces hasta la bandera. Los que vienen a mente: Pedro Louceiro padre e hijo, Paco Barona, Octavio y Karla Sánchez, Rodrigo Santos (tal vez el que más veces haya toreado en esa fecha); Enrique Fraga, Jorge Hernández Andrés y su hijo Jorge Hernández Gárate, y otros más recientes. Todos, no es mentira, querían ser contratados para Año Nuevo, y se ofrecían hasta gratis con tal de aparecer acartelados con las primeras figuras del arte de Marialva.

“Ojeando” el libro “Legado de la Fiesta en Yucatán”, el libro que retrata la historia de la Plaza Mérida, nos topamos con que, por ejemplo, presenciamos allí dos alternativas que se han conferido a caballistas yucatecos, como fueron el tixkokobense Fernández Madera (1 de enero de 2006) y Cuauhtémoc Ayala (1 de enero de 2016).

Tradición que no muere

No es nada nuevo decir que el toreo a caballo es predilección de las masas de aficionados yucatecos. Y por ello se armaban grandes entradones para esta fecha especial, con cientos de aficionados llegados del interior del Estado. Familias enteras hacían suya esta fecha, muchos niños, muchos veteranos, muchas mujeres. Tarde de elegancia. El recalentado se vivía como en pocos lados, con la adrenalina que deja ver a los valientes grupos de forcados. La arena de la Mérida pudo ver, vale mencionarlo, a armadores de México, España y Portugal, y ni se diga las ocasiones en que llegaron los recortadores.

Todavía está fresco el cartel del Año Nuevo pasado, con la combinación que armó Toros Yucatán, con Diego Ventura, Emiliano Gamero y Santiago Zendejas, con toros de San Martín, que lograron colgar el soñado de “boletos agotados”. Esa, amigos, es la “Respuesta a la pregunta de la semana pasada”.

En fin, que no nos queda otra que vivir de esos recuerdos imborrables en tanto se logra regresar a la actividad. Y tener en memoria a los que se nos adelantaron, que han sido muchos.

Esta vez no habrá “Pregunta del Día”. Tenemos, en cambio, la petición de que brindemos porque este año que viene nos traiga mucha salud, dentro y fuera de los ruedos.

Que se aliente al taurino con obras como “Legado de la Fiesta en Yucatán” (Héctor Navarrete, Eduardo Puerto y Gaspar Silveira, en Grupo Megamedia) y “La Fiesta No Manifiesta” (Antonio Rivera, Tauromaquia Mexicana), que también es otro de los privilegios de este año fatídico. Nos comentaban desde otros del país, que no en cualquier entidad, ni en cualquier país, se enfocan en la edición de dos obras literarias dedicadas a la más bella de todas las fiestas, especialmente en una época en que domina le tecnología, la gente lee cada vez menos y las finanzas de las empresas privadas están en apuros tratando de salvar empleos como prioridad.

Que se aliente a la cordura y paciencia para cuidarse y esperar que los tiempos cambien y no arriesgar. Mejor prevenir que lamentar para que vuelva esta fecha icónica que, dicen las grandes figuras, tiene a la Mérida como el principal bastión del toreo a caballo en México y quizá en el mundo.

¡Feliz Año Nuevo!— GASPAR SILVEIRA MALAVER