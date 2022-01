La Plaza Mérida, invaluable ícono de la sociedad yucateca

Se acerca a sus 93 años de existencia

Amigos aficionados…

Buscaba en días pasados una foto de Jaime Ostos, cuyo fallecimiento me llevó a recordar que actuó en la Plaza Mérida en los años 70, cuando era una consolidada figura del toreo mundial.

La encontramos. Firmada por Ricardo Pat, que fue conocido fotógrafo y mejor aficionado, la imagen tiene a Ostos de pie junto a una barrera en nuestro emblemático coso de la Avenida Reforma.

Obviamente que la necesidad de la búsqueda hace a uno tan, pero tan ocioso (y como el encierro de esta pandemia nos “regala” tiempo de sobra), que otra vez disfrutamos del libro “Legado de la Fiesta en Yucatán”, publicado en noviembre de 2020, cuando el virus pegaba fuerte (como ahora con su ómicron). Comentaba con mi familia de la mala fortuna de este precioso compendio dirigido por don Héctor Navarrete Muñoz y editado en el Diario por un servidor con enorme colaboración de Eduardo Puerto López.

No por haber participado, pero la obra merece la atención de los yucatecos. Taurinos o no, deberían echarle un vistazo a tanta riqueza. La Mérida es un patrimonio de los yucatecos, no solo de los que amamos la fiesta de los toros. La tauromaquia es una de las razones por las que está de pie, pero en el interior suyo, la gigantesca obra amarilla inaugurada por los señores Palomeque Pérez de Hermida en 1927 ha habido más que toros. Y como se acerca el aniversario 93, pues ofrecemos ir, de aquí a la fecha conmemorativa, el jueves 27 de enero, haciendo señalamientos que vienen en la recopilación de 222 páginas, más de 400 fotos y valiosas aportaciones de aficionados y letrados. Grandes tardes, la apoteosis de las figuras, tragedias, famosos. Lo que el papel aguante.

Estamos seguros que arrancará recuerdos a los grandes aficionados y los personajes que, bendito el Señor, fueron gestores de empresa, aficionados, matadores, autoridades, o hicieron algo por la Plaza Mérida, y somos afortunados de tenerlos en vida. Les saludaremos aquí mencionándoles, pero ojalá podamos hacerlo el domingo 30, cuando se realizará la “corrida blanca” para festejar la efeméride con el mano a mano de Antonio Ferrera y Joselito Adame.

Tomo una cita firmada por el pedagogo y sociólogo Freddy Espadas Sosa en la obra monumental sobre el coso de la Avenida Reforma: “Decir que la Plaza de Toros Mérida es invaluable ícono de la sociedad yucateca podría parecer una verdad de Perogrullo”. Y, lo digo sin titubear, es mucho más que un invaluable ícono, orgullo de todos nosotros.