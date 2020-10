La quiniela de AMLO: Dodgers-Houston en el Clásico

Pide entender a los Astros por “hacer trampa”

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador, conocido aficionado al béisbol, espera ver una Serie Mundial entre los Astros de Houston, por la Liga Americana, y los Dodgers de Los Ángeles, por la Nacional.

Ayer, acudió a un campo de Ciudad de México para practicar. Y tras conectar varios batazos, dio su pronóstico, haciendo una explicación amplia sobre lo que espera y por qué lo espera. Como era de esperarse, recibió cometarios de todo tipo, especialmente por las condiciones climáticas que vive el país.

“Va mi quiniela, hoy comienzan los Playoffs de Grandes Ligas; cuatro de la Nacional y cuatro de la Americana. De la Americana, voy Astros de Houston, ya sé que no les va a gustar van a decir que hace dos años fueron campeones de la Serie Mundial porque hicieron trampa. Yo también estoy en contra de eso, no hay que robar señas, no hay que hacer fraude en nada, pero ya fueron bastante castigados por la gente y la afición y merecen una oportunidad; además, tienen a un pitcher de Mazatlán, Sinaloa (José) Urquídy, quien me visitó en Palacio Nacional y deseo que le vaya muy bien y que ahora sí le den a él la pelota, porque hay ahí un ‘caballo’ al que siempre le daban la pelota para abrir y no tomaban en cuenta a nuestro paisano que tiene con qué. Para la Americana, ofrezco disculpas para los fanáticos de los Yanquis, tengo muchas razones para ir al Dodgers de Los Angeles, hay muchos paisanos allí. Tienen un pitcher sinaloense, (Julio) Urias, buen pitcher, y además, estoy hablando del equipo que hizo historia con el mejor pelotero que ha habido en la historia de México, Fernando Valenzuela, entonces por la Americana: Astros de Houston; por la Nacional voy con Dodgers”.