La Real le pega al líder; Sevilla gana por la mínima

El Derbi es merengue

A golpe de victorias, el Real Madrid ha liberado la presión que le asfixiaba y se enganchó de lleno en la misión de defender su título de La Liga de España.

Los merengues ofrecieron la más redonda de sus actuaciones en una temporada que se les había puesto difícil. Vencieron 2-0 al líder Atlético de Madrid, que sufrió su primer descalabro en 10 meses dentro del torneo local.

“El equipo ha mejorado muchas cosas... y lo hemos confirmado con un buen juego”, dijo el técnico francés del Madrid, Zinedine Zidane.

El brasileño Casemiro abrió la cuenta con un potente cabezazo a los 15 minutos, lo cual dejó abajo en el marcador a los colchoneros por primera vez en el campeonato.

El conjunto blanco amplió a los 63, cuando Dani Carvajal se atrevió con un lejano disparo que se estrelló en el poste y se metió en la meta después de pegarle en la espalda al arquero esloveno Jan Oblak.

El Madrid cerró una semana redonda en la que cosechó tres victorias justo en un momento de apremio. Superó 1-0 al Sevilla en La Liga y, a media semana, doblegó 2-0 al Borussia Mönchengladbach en la “Champions”, para avanzar a los octavos de final como líder de grupo.

“Es una buena semana, con tres partidos muy buenos. Me alegro por mis jugadores porque son los que luchan y están en el campo”, evaluó Zidane. “Siempre creen en lo que hacen y, al final, cuando lo consigues, es muy gratificante”.

Además de mayor tranquilidad, la entidad madridista encuentra como premio la tercera posición con 23 unidades en el torneo.

El Atlético perdió su marcha invicta en La Liga, que se extendió 26 jornadas desde el 1 de febrero pasado cuando cayó 1-0 precisamente ante el Real Madrid. Los colchoneros están expuestos a ceder la cima al quedar con 26 unidades, una más que la Real Sociedad, que afronta su duelo de hoy ante el Eibar.

El Atlético se fue sin hacer disparo a puerta antes del descanso y en el complemento el francés Thomas Lemar desperdició la mejor opción: un remate en el área chica con marco abierto, que mandó a un lado a los 54.

“Tuvimos la ocasión de empatar el partido, no lo logramos”, comentó el técnico argentino del Atlético, Diego Simeone.

Victoria sin lujo

Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, aseguró que su equipo mereció ganar “sin ninguna duda” al Getafe, derrotado 0-1 con tanto de Xabier Etxeita en propia meta.

“Partido complicado. El Getafe compite bien, te llevan al límite. Conocen el campo y ellos han decidido esperar, quitarnos espacios y dificultaba el poder jugar. Había que tener paciencia, no equivocarse. Ellos no recuerdo ocasiones, nosotros hemos tenido claras y hemos conseguido un buen triunfo”, dijo en rueda de prensa.

“Hemos merecido ganar, no tengo ninguna duda. En el fútbol no siempre gana quien más lo merece. Han esperado a que nos equivocáramos y a esperar una transición con jugadores rápidos. Hemos tenido paciencia, nos hemos equivocado poco y hemos generado ocasiones para ganar. El equipo ha merecido los tres puntos”, agregó.

También habló sobre la reacción del argentino Lucas Ocampos cuando fue sustituido y se fue enfadado del terreno de juego: “A esa reacción no le doy importancia. Los jugadores salen cabreados, no hay problema. He sido futbolista y no le doy importancia. Le cambié para buscar ganar el partido. Necesitábamos más presencia en el área y tener la situación más llena porque estaban más aplastados y se preveían centros”.

En otro encuentro, Manuel Vallejo marcó a los 83 minutos para darle al Valencia la igualdad 2-2 ante el Athletic de Bilbao.

El Valencia es 10o con 14 unidades, el cuadro vasco tiene la misma cantidad de puntos en el puesto 11.

En el campo El Alcoraz, Huesca celebró su primera victoria del curso al vencer 1-0 al Alavés.—EFE Y AP