La reanudación es incierta

Los equipos piden un tiempo para poder entrenar

Aunque no hay todavía una fecha siquiera tentativa para reanudar el fútbol en México ante la pandemia de coronavirus, los dirigentes de la liga aseveraron ayer que notificarán con la debida antelación a los clubes, a fin de que dispongan del tiempo suficiente para preparar su regreso a las canchas.

La campaña se interrumpió el domingo 15, al concluir la décima de 17 fechas pactadas en el calendario regular, como medida para mitigar la propagación del nuevo virus y a petición expresa de las autoridades sanitarias del país.

Los dirigentes de la liga han realizado videollamadas semanales a fin de sondear escenarios posibles para retomar la actividad deportiva una vez que se levante la emergencia sanitaria.

Esta semana no estaban previstos encuentros de liga. En cambio, en la fecha FIFA, la selección mexicana debía medirse con Grecia y República Checa en Estados Unidos.

Ambos encuentros se cancelaron por la pandemia.

Ayer, tras una reunión, los dirigentes aprobaron que debe haber un periodo de entrenamiento previo a la reanudación. Por ahora, algunos equipos realizan actividades de acondicionamiento físico a distancia, pero las plantillas necesitarán entrenar juntas y realizar prácticas de cancha antes de declararse listas para jugar de nuevo.

También se les pidió a los clubes que en una próxima reunión presenten un informe de salud de cada uno de sus jugadores “para descartar riesgos en medio de la contingencia que atravesamos”, informó la Liga MX.

Ningún jugador de la máxima categoría ha dado positivo al Covid-19. Los únicos contagiados son el presidente del Atlético de San Luis, Alberto Marrero, y el presidente de la propia Liga MX, Enrique Bonilla.

El parón afecta

Antes de la suspensión, las Chivas hilaron cuatro partidos sin derrota, con tres victorias y un empate, resultados que le han permitido colarse hasta la quinta posición de la tabla general.

El momento del Guadalajara era el mejor en todo el torneo, pero con la suspensión, parece que todo esto podría perderse.

El defensa central, Antonio Briseño, considera que se perderán varias cosas en estos días sin actividad.

“Sí, se pierde en la química de vernos cada día, como toma confianza el compañero, es diferente, regresaremos todos de cero, le voy a tirar un balón por decir al “Cone”, ahorita no anda, o le doy un balón a Macías para aguantar, pero a lo mejor ahorita no anda, el feeling del día a día, no lo tienes, eso sí se va perder, eso va durar dos partidos para volver”, analizó.

