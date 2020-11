La recompensa al esfuerzo

Recibir el Premio Estatal del Deporte, motivación para metas superiores para sus ganadores

Una vida llena de sacrificios encontró, en su tiempo preciso, alcanzar metas que se sueñan en el deporte.

“Esta es parte de la meta, la ilusión por la que luchamos los deportistas siempre”, dijo el Gran Maestro de ajedrez Luis Fernando Ibarra Chami, quien recibió el Premio Estatal del Deporte 2020 ayer, en un año atípico para todas las actividades por la pandemia.

Durante un evento oficial en el Salón de la Historia de Palacio, entre cubrebocas, caretas y sanitizantes, pero con mucha gente, Ibarra Chami, Mejor Deportista; Russel Tuz Xool, Mejor Entrenador en la modalidad de Ciegos y Débiles Visuales, y Pedro Pool Tun, en Promoción Deportiva, en atletismo, fueron los recipiendarios del máximo galardón oficial para el deporte. Se los entregó el gobernador Mauricio Vila Dosal, quien destacó los esfuerzos y sacrificios de los deportistas, especialmente en la era del Covid-19, y la necesidad de seguir dando fuerte apoyo a los atletas.

Los galardonados recibieron en la ceremonia una medalla y un cheque simbólico de 36 mil pesos, de una bolsa etiquetada desde bases nacionales para premiarlos. Posterior al evento cobraron en efectivo el monto en una mesa colocada en uno de los rincones de Palacio.

Deportistas y autoridades coincidieron en las dificultades que hubo que sortear para poder llegar a esta época del año por la pandemia, que ha frenado las actividades deportivas, como destacaron en sus mensajes el titular del Ejecutivo y el director del Instituto del Deporte, Carlos Sáenz Castillo.

Ibarra Chami, quien en diciembre de 2019 completó la norma que le llevó a ser el tercer Gran Maestro de ajedrez en la historia de Yucatán, fue electo en una controvertida sesión en la que lo propusieron de última hora por no haber sido registrada su candidatura por la Asociación de su deporte, omisión grave y duramente criticada que propició que también la votación, fuera de las reglas oficiales, sea señalada como viciada.

Presentes entre los invitados, los padres del GM Ibarra Chami, Luis Fernando Ibarra Camino y Gabriela Chami, recibieron un reconocimiento de su hijo por todo el apoyo recibido en más de 20 años de jugar ajedrez. “Si ellos no sería nada. Sin nuestros padres, el motor de motivación fundamental, un deportista difícilmente pueda alcanzar estas metas”, destacó el también licenciado en Derecho por la Universidad Marista, en una intervención a nombre de los otros dos premiados. También es apenas el séptimo mexicano que logra el título de Gran Maestro y el tercer yucateco (tras el inmortal Carlos Torre Repetto y Manuel León Hoyos).

En el estrado principal estuvieron los tres personajes galardonados. Se proyectó un vídeo con detalles de sus trayectorias, resaltando Pedro Pool Tun, promotor de la Carrera de las Tres Culturas en Acanceh, entre otros eventos, sentirse “plenamente comprometido con el deporte y entregado totalmente a esas actividades”, y Russel Tuz Xool, quien dijo que “si me muero y en el cielo no hay deportistas ciegos y débiles visuales, pediré me manden a otro lado porque lo mío es entrenar a ciegos”.

Les acompañaron en el acto oficial el gobernador Vila Dosal, el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha; el presidente de la Comisión Permanente de Cultura Física y Deporte del Congreso del Estado, diputado Miguel Rodríguez Baqueiro; la presidenta de la Mesa Directiva y diputada local, Janice Escobedo Salazar; el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, magistrado Ricardo Ávila Heredia, y el director del IDEY, Sáenz Castillo.

La ganadora del Premio Estatal en 2019, la seleccionada nacional de karate Lupita Quintal Catzin, estuvo entre los invitados al evento. “Este reconocimiento siempre será un aliciente para los deportistas, una razón muy importante para seguir sacrificándose”, dijo la aspirante a acudir a los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021.— Gaspar Silveira Malaver

Foto: Megamedia

“Si me muero y en el cielo no hay deportistas ciegos y débiles visuales, pediré me manden a otro lado”, Russel Tuz Xool.- Premio Estatal a Mejor Entrenador

Foto: Megamedia

“Me siento plenamente comprometido con el deporte, entregado totalmente”

Pedro Pool Tun

Premio Estatal en Promoción Deportiva

“Sin nuestros padres, el motor de motivación fundamental, un deportista difícilmente pueda alcanzar estas metas”, Luis Ibarra Chami

Premo Estatal a Mejor Deportista