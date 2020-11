La sabermetría no te hace ganar campeonatos

Henry Ortega González

La sabermetría ahora es muy importante para el armado de los equipos con presupuestos muy reducidos, para el análisis de juego y también para poder plantear el plan de un partido.

Pero el juego mismo va dictando los cambios que debemos hacer en su desarrollo. Ahí es donde siento que la sabermetría pierde valor, y cuenta más el análisis que hagas como mánager en el momento.

No puedo creer que los Dodgers gasten 108 millones de dólares en su nómina este año y los dirija una computadora.

No recuerdo un equipo que se haya proclamado campeón usando la sabermetría en los momentos claves de la Serie Mundial.

La sabermetría ha permitido a equipos chicos crecer, como el caso de las Rayas. Pero repito no he visto a algún equipo que se corone aplicando la sabermetría, siento que los Dodgers se coronaron a pesar de la sabermetría, no gracias a ella.