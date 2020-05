La temporada de las Grandes Ligas debería ser corta

Los funcionarios de las Grandes Ligas consideran que el campeonato deberá concluir antes de que la segunda ola de contagios de coronavirus obligue al país a entrar en otra cuarentena.

Las mayores habían considerado inicialmente que la temporada, que aún no tiene fecha de inicio, podría extenderse hasta diciembre.

Pero esa idea ha sido descartada y ahora se pretende que la Serie Mundial debe llevarse al cabo la primera semana de noviembre.

Lo anterior porque de acuerdo con especialistas en epidemiología, es muy probable que en invierno se origine una segunda ola de contagios.

“Sería absolutamente horrible pasar esta temporada, ingresar a la Serie Mundial y luego tener dos equipos atormentados con infecciones de coronavirus y deba cancelarse todo”, dijo Glenn Copeland, asesor médico de los Azulejos de Toronto.

Sin embargo, como modo de preparación, las Grandes Ligas han redactado un documento de entre 80 y 100 páginas sobre protocolos de seguridad y salud, en el que dice que están comprometidas a proteger a sus jugadores durante la pandemia.

Pero a pesar de la intención de evitar la segunda ola de contagios y de sus protocolos de seguridad, no hay todavía ninguna seguridad de cuándo podría iniciar la temporada, e incluso tampoco se sabe si se llevará al cabo.

La incertidumbre se da luego de que mientras las Grandes Ligas y los propietarios de equipos han hecho planes para iniciar las actividades, la Asociación de Jugadores de Béisbol piensan pedir de manera oficial un pago completo de sus salarios, además de los salarios prorrateados, argumentando que jugar bajo las condiciones de pandemia los pone en alto riesgo de salud.

De momento se espera que el béisbol reanude los entrenamientos de primavera en junio, con el día de apertura de la temporada durante la primera semana de julio.

Sólo falta que los jugadores acepten.

Estas medidas se consideran no solo como una forma de mantener a los jugadores seguros durante una temporada regular de 82 juegos, sino más importante, asegurando su salud hasta que el último equipo esté de pie con un trofeo de la Serie Mundial.

Entre los puntos del protocolo para evitar el contagio del coronavirus, el documento de las mayores indica que los jugadores no deberán firmar autógrafos ni posar para fotos, además está prohibido tener contacto entre ellos o los aficionados.

Negado al recorte

El lanzador estelar de la Rayas de Tampa Bay, Blake Snell, se negó a jugar la temporada del 2020 de las Grandes Ligas y poner en riesgo su vida, a cambio de un salario reducido.

Tras el retraso del inicio de la campaña por el coronavirus y la propuesta de la MLB de una temporada de 80 juegos por equipos, además de una reducción del 50 por ciento del salario de los peloteros, el pitcher zurdo dijo que no expondría su salud por un sueldo rebajado.

“Hermano, estoy arriesgando mi vida. Si voy a jugar, debería de recibir el dinero que firmé para que me paguen. No debería recibir la mitad de lo que me pagan porque la temporada se redujo a la mitad”, dijo el Cy Young del 2018.

Snell, principal abridor de la rotación de Kevin Cash, indicó que para él “no vale la pena” arriesgarse a ser contagiado con tal de recibir menos de lo acordado en su contrato de siete millones de dólares para el 2020.— EFE