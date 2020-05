La trágica semana del 94: ya son 26 años de la muerte de Ayrton Senna

Paradojas de la vida.

Viernes 28 de abril de 1994: un impresionante accidente deja gravemente herido al brasileño Rubens Barrichello en el Gran Premio de Italia de Fórmula Uno.

Platicamos en la Redacción. Las previas y ensayos libres que abren todo Gran Premio iban generalmente en la columna “Deporte al día”. Y mitad broma, mitad seria, señalamos aquel día: “Si se hubiera muerto lo damos aparte”.

Sábado 30 de abril: otro brutal accidente causa la muerte instantánea al joven austriaco Roland Ratzenberger. En la Redacción, la charla con el ingeniero Gaspar López nos lleva a una cita que recuerdo: “Si fuera Senna lo damos en portada”.

Domingo 1 de mayo: en la curva de Tamburello, Ayrton Senna da Silva, el mejor del momento, tal vez de los tres mejores de la historia, impacta su McLaren y muere instantáneamente.

¡Vaya fin de semana!

Ayer, 1 de mayo, el mundo recordó a Senna. Es la suya una de las historias más grandes, entre lo heroico y lo trágico, en el deporte.

Senna se murió en ese fin de semana que muchos hubieran querido que no existiera. Senna dio a la Fórmula Uno una vida que pocos pilotos, por muy grandes que hayan sido, no pudieron entregarle. Aquí tenemos algo sobre su largo, brillante palmarés, que encontramos en cualquier sitio donde se hable de él.

Compitió en Fórmula Uno para los quipos Toleman, Lotus, McLaren y Williams, entre 1984 y 1994, ganando el campeonato mundial en 1988, 1990 y 1991, siendo subcampeón en 1989 y 1993, tercero en 1987 y cuarto en 1985, 1986 y 1992 acumulando en total 41 victorias (seis de ellas en el Gran Premio de Mónaco, récord para el evento), 80 podios y 65 pole positions en tan solo 162 clasificaciones, con una efectividad del 40%.

También fue aclamado por sus extraordinarios desempeños con pista mojada, como el Gran Premio de Mónaco de 1984, Portugal de 1985 y de Europa (Bélgica) de 1993 teniendo los demás pilotos coches superiores.

Era reconocido principalmente por su conducción veloz, técnica superlativa y a veces agresiva en carreras. Mantuvo una rivalidad intensa con el francés Alain Prost durante gran parte de su carrera, incluyendo dos años como compañeros de equipo en McLaren.

Para muchos, la rivalidad Senna-Prost fue la más intensa en toda la historia de la categoría.

Pero la muerte le alcanzó debido a un fuerte choque sufrido en la curva de Tamburello, durante la carrera en el Autódromo Enzo e Dino Ferrari en el Gran Premio de San Marino de 1994. Una varilla de la suspensión del vehículo atravesó la visera de su casco provocándole una fatal herida en la cabeza. Tras su muerte, el gobierno de Brasil decretó tres días de luto y un entierro con honores de Estado.

Más de un millón de personas participaron en su traslado al cementerio. La primera curva del Autódromo “José Carlos Pace” de su ciudad natal fue bautizada como “S” de Senna, dado que él propuso el diseño de dicha sección del trazado. Debido a su afamada vida pública tiene numerosos monumentos, club de fans y recuerdos por todo el mundo. Vivió un tórrido romance con la no menos famosa cantante y actriz Xuxa, brindado mayor injerencia su personalidad en los medios, más allá de los deportivos. Pero, ¿qué pasó el 1 de mayo en Imola?

Mal presentimiento

Ayrton aterrizó en Imola cargado de malas sensaciones: no se sentía cómodo con el Williams que conducía y el accidente de Barrichello había acrecentado su inquietud.

El sábado ocurrió algo que conmocionó al mundo deportivo y provocó que Senna y otros pilotos se negaran a correr al día siguiente.

Senna se encontraba en el box cuando Ratzenberger perdió el control del coche. Tras ver las imágenes a cámara lenta en el monitor se echó a llorar descontroladamente. Sid Watkins, doctor que había atendido a Barrichello el día anterior y a Ratzenberger un rato antes y sin éxito, recibió al brasileño en la enfermería.

Eran amigos y, como se cuenta en “La última noche de Ayrton Senna”, le dio un consejo: “Ayrton, déjalo, no corras mañana, hay muchas otras cosas en la vida. Has ganado tres mundiales, eres el mejor piloto del mundo. No tienes necesidad de arriesgar ahora. Vámonos de aquí, vamos a pescar”, se asienta en “El País” en una de miles de notas sobre la tragedia.

El piloto se quedó en silencio un buen rato y, según contó el propio Watkins en su libro ”Life at the limit: triumph and tragedy in Formula One”, le contestó así: “Hay cosas que escapan a nuestro control. Necesito continuar”.

Senna no durmió toda la noche. Su novia estaba en Portugal y habían acordado reunirse tan pronto “acabe este duro fin de semana”.

Pero no hubo tal encuentro. El domingo 1 de mayo de 1994 Ayrton Senna estaba exhausto. Apenas había dormido dándole vueltas a los accidentes de Barichello y Ratzenberger y a la mala relación que mantenía su familia con su novia Adriane, a la que no aceptaban. Quiso hablar con Gerhard y Niki Lauda en cuanto llegó al circuito.

“Hay que darse prisa y tomar decisiones acerca de la seguridad, aunque ello implique enfrentamientos”, habría dicho.

La última salida

A las 14 horas tomaron la salida, leemos en un relato de “Clarín”.

A las 14:17, el paulista encaró la curva Tamburello. En ese lugar del circuito de Imola, los autos superaban los 300 kilómetros por hora. El Williams de Senna llegó a 310 km/h. En su último atisbo de reacción y por el despiste, el bólido terminó impactando contra el muro lateral de concreto de la pista a 217 km/h.

Menos de 30 segundos después llegaron los primeros socorristas. Empezaron a flamear las banderas amarillas de precaución. A las 14:19 arribaron tres médicos y dos rescatistas. El cuerpo estaba inmóvil, con la cabeza inclinada levemente a su derecha.

Un minuto más tarde ya era una quincena de personas que procuraban sacarlo del auto. La desesperación traspasaba las pantallas de televisión. Lo retiraron del habitáculo, le removieron el casco y le hicieron una traqueotomía. A las 14:23 llegó el helicóptero a la pista y a las 14:32 lograron subirlo entre 10 personas; 60 segundos después, la aeronave despegaba hacia el hospital Maggiore de Bolonia.

Senna estaba muerto. Ya era algo para ocultar. Ecclestone llamó al hermano de Ayrton, Leonardo, para hablar después del accidente. “He is dead”. La asistente le tradujo lo dicho al hermano. “El ha muerto”.

Las teorías hay. Son decenas. Pero Senna no.

El lunes 2 de mayo, Ayrton fue, tristemente célebre, la portada del Diario y de todos los periódicos del mundo.— Gaspar Silveira Malaver