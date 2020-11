La trascendencia de las dinastías toreras

Padres e hijos en la Fiesta, en los recuerdos siempre

Amigos aficionados…

En estas épocas hablar de toros nos lleva a la reflexión, especialmente nostálgica.

Para fines de noviembre e inicios de diciembre estamos en días taurinos. Xmatkuil y la Plaza Mérida nos tienen siempre ocupados en los menesteres del toro. Esta vez, sin embargo, no habrá tal. No sabemos hasta cuándo, porque este virus que anda rondando por la geografía universal no tiene para cuándo detenerse y hacer el intento por organizar un festejo es terriblemente un desafío al contagio masivo. Aplaudo la intención de los empresarios de Toros Yucatán de no organizar nada hasta que esto no se detenga. Ni en Año Nuevo habrá la tradicional corrida de rejones.

La sangre llama

En entregas anteriores hemos hablado de manera reiterativa de la gracia que hay en la afición a los toros, muy especial en su conducta, distinta a la de eventos masivos deportivos y de espectáculo. No recordamos, que no quiere decir que no la haya habido, pleitos o batallas en las gradas, como entre las barras bravas del fútbol que han dejado víctimas fatales.

Sí, en cambio, es digno de elogio el hecho de que el relevo generacional sea fundamental en la fiesta de los toros, como en la vida. Esa es una de las joyas que presenta el libro “Legado de la Fiesta en Yucatán”, que será presentado de manera virtual hoy a las 11 horas.

Dinastías toreras en los primeros noventa años del coso de Reforma engalanan la parte central de la obra, pero no sólo eso. Por fortuna, podemos ver que los aficionados que fueron a los toros llevados por las manos de sus padres, en épocas pasadas, ahora siguen yendo a los toros guiando a sus hijos, y muchos hijos siguen siendo el bastón humano de sus veteranos progenitores que gustan de este apasionante mundo y, respetuosamente, se enfilan antes de las 4:30 de la tarde, para ocupar sus asientos en los tendidos del recinto meridano.

La sangre llama y lleva. Por ello es que, afortunadamente, seguimos la huella de nuestros padres, y podemos seguirlos llevando a los toros. Y leyendo sobre la tauromaquia. He sabido de personas que se han emocionado por esta obra, por aparecer mencionados o por los recuerdos que despiertan en la memoria.

Y de las dinastías toreras… ¡Vaya recopilación! Los Armillita, los Capetillo, los Silveti, los Arruza, y los Cordobeses, con Manuel Benítez reventando la Mérida y sus hijos también.

Por ello se habla de que los toreros de todas las épocas, siendo figuras, han desfilado por el coso de Reforma.

La pregunta del día: ¿Cuáles son los Armillita que han toreado en la Mérida?

Respuesta a la pregunta de la semana pasada: Joselito Adame toreó con Enrique Ponce en la corrida del aniversario 90, con toros de Marrón el 27 de enero de 2019. Nos la hizo llegar el señor Juan Antonio Góngora Puerto, suscriptor del Diario y aficionado a los toros.