Ladrón que ultrajo el jersey de Tom Brady, revela por qué lo hizo

EE.UU .— Mauricio Ortega, quien robó el jersey de Tom Brady, quarterback de los New England Patriots, habló acerca de hecho ocurrido en el Super Bowl LI donde los de Boston vencieron a los Atlanta Falcons.

Las declaraciones de Ortega quien se acreditó como periodista para cubrir ese juego, las hizo para el documental de Fox "The Great Brady Heist".

Mismo que se transmitirá un día antes del gran juego de la NFL en donde los San Francisco 49ers chocarán contra los Kansas City Chiefs.

"Someone stole my game jersey."



FOX Sports Films and its MAGNIFY series present "THE GREAT BRADY HEIST" — the tale of the Tom Brady jersey heist, an untold chapter in the greatest Super Bowl ever. Premieres February 1st on FOX pic.twitter.com/kz30o4szGw