Lainez desea estar en Tokio

El Betis decidirá si le permite ir a Juegos Olímpicos

El proceso de Diego Lainez con el Betis ha dejado mejores sensaciones en esta temporada 2020-21.

Después de un parón tras dar positivo de Covid-19 cuando mejor iba ante la mirada de Manuel Pellegrini, ahora quiere retomar el paso no solamente con su club, sino en la primera convocatoria de la Selección Nacional en este año.

Por ahora ha regresado con la Mayor, aunque se llegó a pensar que estaría en el Preolímpico de la Concacaf. Sin embargo, las fechas no coincidían y la opción se complicó con el club bético. Aún así, Diego perfila el torneo al que le gustaría ir en el verano.

“Es un tema que se tiene que hablar entre club y Selección. Muchas ganas de hacer cosas importantes. Me visualizo (en los Olímpicos) porque todo futbolista sueña estar ahí, las dos tienen sus cosas, creo que sería muy lindo Olímpicos, pero donde me toque estar daré lo mejor”, comentó el mediocampista para Azteca Deportes.

Lo más importante, por ahora, será dar pasos firmes para mantenerse en nivel tanto en su club como en el equipo mexicano.

“El año futbolístico empezó complicado, porque no tuve tantos minutos, pero con buenos resultados me dieron la confianza y ayudó para mantenerme jugando más tiempo. Estoy contento por la regularidad que he tenido... Nosotros los jóvenes tenemos responsabilidad de hacer las cosas bien, sabiendo que es una Selección con mucha calidad”, dijo.

Ha vuelto a compartir con la gente de experiencia de la Selección Nacional, aunque a uno (Guardado) lo tiene a diario como compañero de equipo. Y de todas esas andanzas ajenas quiere aprender, ya sea de los compañeros en la cancha o de los técnicos que ha tenido.— EL UNIVERSAL