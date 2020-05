Lalo, el mejor de los 3

La estela de Diego Armando Maradona tuvo su primera continuidad en Lalo, un futbolista que traspasó fronteras —como lo hizo Hugo, el pequeño— y aceleró pulsos

“Hay gente que piensa que el fútbol es una cuestión de vida o muerte; no me gusta esa postura. Es mucho más que eso”, dijo una vez Bill Shankly, exentrenador del Liverpool que ayudó a que el equipo cosechara grandes logros dentro y fuera de Inglaterra. Y no le falta razón.

El mundo del fútbol es capaz de todo, de hacer que una sola imagen sea capaz de brillar por sí misma, sin calificativos; que los gritos de una afición levanten a un equipo hundido, y que un apellido común, se haya convertido en uno legendario.

El apellido Maradona logra eso y mucho más. Fue cuna de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, pero también de dos grandes futbolistas que hicieron su carrera levantando estadios, acelerando pulsos y explotando gargantas: Hugo, cuya entrevista con el Diario publicada ayer puede verse aquí: https://bit.ly/3bE2SeU, y Lalo.

Hoy hablamos con Lalo, el “mejor de los tres”, según “El Pelusa”, un trotamundos, quien después de un par de semanas de contactos, concede al Diario esta entrevista en exclusiva.

Argentina, España, Japón, Canadá, Perú, Venezuela… ¿Se te puede llamar un nómada del fútbol, Lalo? ¿Dónde te has sentido más a gusto jugando por el tipo de fútbol, el ambiente…?

La verdad es que el futbol me dio la posibilidad de viajar por diferentes países y jugar en distintos clubes. En el Granada pude disfrutar de un momento fantástico, además de competir en el fútbol español, un sueño para cualquier jugador.

Ahora que hablas de España y del Granada, Lalo, en 1987 jugaron un partido tú, Diego y Hugo en Los Cármenes. Era un amistoso contra el Malmo. Una ciudad se volcó para ver a los tres hermanos. ¿Qué recuerdos tienes de ese partido, el partido en el que jugaste con el 10 y Diego con el 9 delante de un estadio a rebosar?

Un recuerdo inmenso. Estar jugando los tres hermanos creo que fue lo máximo que me pasó. El apoyo de toda la familia en la tribuna fue muy lindo, y el hecho de haber llenado ese estadio fue increíble. Para terminar, hice un gol que aún recuerdo (a pase de Diego). Un día inolvidable.

Sin duda. Fichas por el Granada y estás allí un tiempo inolvidable. ¿Por qué cambias de rumbos y de país?

Disfrute mucho Granada. Es una ciudad increíble, con sitios maravillosos. Compartí con varios argentinos la plantilla y me hicieron sentir como en casa. Cumplí el contrato y fui buscando nuevos horizontes. Uno, cuando es joven, siempre cree que debe ir buscando su camino, y eso hice.

Regresemos un poco en tu vida y cambiemos de país. Háblanos de tu partido de debut en el club de tus amores, Boca.

Sin duda, fue una satisfacción enorme porque ese día fui al banco de suplentes con toda la ilusión de poder debutar en Boca. Por la lesión de un compañero pude ingresar a los cinco minutos de iniciado el partido contra Estudiantes. Yo ya había jugado los Boca-River de la División Reserva y había sentido esa sensación única de jugar en La Bombonera. Además, el recuerdo de haber jugado contra ese equipo de Estudiantes de la Plata donde jugaba Miguel Ángel Russo —hoy técnico de un Boca campeón— fue muy bonito.

¿Esperabas hacer más carrera en Boca o estabas listo para dar el salto tan pronto? ¿Por qué decides irte tan joven?

En ese tiempo era muy difícil quedarse en Boca. Había grandes jugadores y era una época en la que en cada cambio de temporada llegaban muchos jugadores nuevos. Por eso, ante la posibilidad de irme a Europa, intenté buscar un nuevo futuro profesional con la intención de seguir desarrollando mi carrera. Ese fue el plan.

¿Tienes alguna espinita clavada en el mundo futbolístico, Lalo?

Sí. Seguramente me hubiese gustado jugar en una primera división de algún país de Europa. Me acuerdo que en ese tiempo hubo interés del Sevilla y del Málaga, en España, pero no pudimos concretarlo. Y quizás también poder haber seguido un tiempo más jugando en Boca. Pero eso ya pasó, y todo lo tengo como logros importantes en mi carrera.

¿Ejercía Diego un papel de hermano además de fútbolista siendo mayor de los tres, sobre todo en tu desarrollo?

Diego siempre nos apoyó con buenos consejos, tanto a mí como a mi hermano Hugo. Siempre estuvo atento a todo lo que hacíamos deportivamente. Era como un ejemplo y una inspiración a seguir en todos los sentidos.

¿Cómo aplicas los consejos de una estrella como tu hermano?

Muchas cosas aprendí de Diego. Acompañarlo cada día fue espectacular. Intento trasladar a los más chicos esas experiencias y vivencias. Esos consejos de amar el fútbol, de sentirlo, de cuidarse físicamente, de escuchar a los técnicos, de intentar ser lo más profesionales en cada entrenamiento para sacar lo mejor de cada uno.

Hablando de Diego, ¿por qué decía él que tú eras el bueno de los tres?

(Risas) Está a la vista quién era el mejor de los tres hermanos.

¿Cómo se lleva tener el apellido Maradona dentro de tu vida cotidiana y en la formación de jóvenes futbolistas?

Es un orgullo. A los más jóvenes trato de decirles que miren los videos de lo que hacía mi hermano. Que aprendan disfrutando, que sientan lo apasionante que es el fútbol. Y, claro, que nunca dejen de soñar.

A tu hermano Hugo le hice la misma pregunta, Lalo. ¿Qué opinas del fútbol mexicano?

Me gusta mucho. Se juega rápido, es muy físico y el aporte de jugadores extranjeros lo mejoró aún más. Además, la gente es muy pasional y lo apoya constantemente. Está entre las mejores ligas del mundo.

Casi para terminar, Lalo, cuéntanos un poco de tu proyecto de escuelas para desarrollar el fútbol en otros países. ¿Se contempla México?

Estamos desarrollando un proyecto muy interesante junto a mi grupo de trabajo. Es un programa educativo de enseñanza del fútbol, y está enfocado en niños en etapa inicial y juveniles, además de profesores para que apliquen esta metodología. Es un proyecto planeado para aplicarse a largo plazo y, fundamentalmente, en países en expansión en este deporte. Pero a la vez es tan atractivo que puede aplicarse en cualquier lugar del mundo. Mexico podría ser uno de esos, por supuesto.

¿Dónde te gustaría entrenar y qué equipo sería tu ideal para hacerlo?

Por suerte, este año ya podré contar con la licencia de Director Técnico Profesional de la Escuela de César Luis Menotti de Argentina. Este título me habilitará para poder trabajar en lo que más me apasiona. Me encantaría dirigir en muchos lugares, pero el desafío de hacerlo en equipos de primera división será increíble. Siempre hay propuestas, pero las analizaré cuando tenga la licencia. Será otro sueño por cumplir.

Nos despedimos. Me cuesta creer que entrevisté a Hugo y Lalo, dos protagonistas de un partido, el de Granada, que me dejó soñando varios días en 1987. Se disfruta después de 33 años. Mucho.— Javier Caballero Lendínez

