Lamenta el caso Pliego

Comparece ante los senadores Ana Gabriela Guevara

En su comparecencia ante la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Senadores, Ana Guevara mencionó que el extitular de la Conade, Alfredo Castillo, hizo caso omiso a las órdenes de los jueces y el caso de Paola Pliego avanzó sin que se pusiera atención a la querella, por lo que la esgrimista no quedó fuera de los Juegos Olímpicos Río 2016 y no fue inscrita por decisión autoritaria del presidente de la Federación Mexicana de Esgrima, Jorge Castro.

“Está fuera de mi alcance hacer más e hicimos ver las irregularidades que se presentaron. En su tiempo le comenté que no la interpusiera, pero lo que se violentan son los derechos de ella (Pliego) y es una demanda ante la institución por daño moral y perjuicios. Se hizo en la administración pasada”, comentó la exatleta.

Guevara remarcó que le duele que México pierda a una prospecto de medalla por todo lo que sucede en las federaciones, ya que acompañó a Pliego desde el inicio de la demanda y antes de ser nombrada titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

“Estamos en posibilidades de que Conade pierda el caso, por culpa de la administración pasada, y me duele que perdamos a una prospecto de medalla. La demanda es por un monto económico y es la primera vez que pasa en la historia del deporte mexicano”, expuso.

Resaltó la calidad de Pliego y dijo ante la omisión de las autoridades “no habrá mejor cachetada con guante blanco que Paola gane una medalla para otro país y eso lo veo muy factible. Es una cachetada con guante blanco que debe hacernos entrar en cintura y legislar sobre ello”.

Sin dinero para la luz

“Les anuncio aquí que el mes que entra se nos va acabar el recurso, vamos a tener que ir con el Presidente (Andrés Manuel López Obrador) y a la Secretaría de Hacienda. Les adelanto que entramos en números rojos, ya no va haber presupuesto para salir de agosto hasta diciembre, ya no hablemos para el tema de becas, que es un tema sensible, ni en pagos, ya no vamos a poder pagar luz, ya no vamos a poder pagar lo básico para el funcionamiento de la instalación, ese es el escenario actual de los recursos”, afirmó Guevara en su visita al Senado.

“Es desgastante hacer referencia del pasado, pero también hay que ser enfáticos, no hay forma de encontrar corrupción en mi administración, ni para mí, ni para mi equipo hay consideraciones”, añadió la dirigente sonorense.— Con información de “ESPN”