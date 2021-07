Lando Norris sufre un asalto en la final de la Eurocopa 2020

El piloto de F1 aseguró que aficionados le robaron un reloj cuyo valor ascendería a más de un millón de pesos.

LONDRES.— Lando Norris dio a conocer que le robaron su reloj a las afueras del estadio de Wembley después de dejar la final del Campeonato de Europa en el que Italia se corono como campeón derrotando a Inglaterra. El piloto de Fórmula 1 aseguró que salió ileso, pero "sacudido" por el incidente del domingo por la noche.

La escudería McLaren antes del Gran Premio de Gran Bretaña de este fin de semana en Silverstone, informó lo sucedido mediante un comunicado en el que también se indicó que el piloto británico cuenta con el apoyo de su equipo.

"Afortunadamente, Lando salió ileso, pero comprensiblemente conmocionado. El equipo está apoyando a Lando y estamos seguros de que los aficionados a las carreras se unirán a nosotros para desearle lo mejor para el Gran Premio de Gran Bretaña este fin de semana", agregó el equipo de McLaren.

"Como este es ahora un asunto policial, no podemos comentar más", puntualizaron.

McLaren Racing statement on incident involving Lando Norris at Wembley Stadium last night.