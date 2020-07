Las caídas de los héroes

El box ha vivido historia pura con sus batallas épicas

La historia del deporte está siempre vinculada a debacles que, generalmente, van dándose cuando los héroes se van quedando sin fuerza, en el ocaso de su carrera, o abusan de la confianza lograda conforme su supremacía va creciendo.

Siempre, como dice Pepe Alameda en uno de sus libros, “la caída de los dioses parece más mitológica que real”. Quizá porque siendo lo que son, nos cuesta trabajo creerlas.

Esto ocurre especialmente en deportes como el boxeo. ¡Cuánto trabajo cuesta!

Un video encontrado en las redes sociales muestra la caída de las leyendas. De hecho, ¡Puro box! lo titula así: “La caída de las leyendas del boxeo mundial”.

Hace un repaso a ocho de las principales figuras de este deporte que cayeron de manera estrepitosa. Derrotas mundialmente recordadas por ser tan contundentes. Pero también porque sirvieron para señalar que algo pasaba e; sus carreras, que algo no estaba bien. Exceso de confianza, falta de preparación o pelear ante rivales que no tienen nada que perder y se sale; con la suya haciendo ver ridículas las intenciones de los grandes.

Basta decir, como luego apuntaremos, que Roberto Durán se fue de forma increíble a la lona, derribado como un muro que se viene abajo, Alexis Argüello recibió una veintena de golpes antes de terminar abrumado en la cuerdas, Manny Pacquiao se fue de bruces a la lona, fulminado por un poderoso derechazo de Juan Manuel Márquez, Mike Tyson, el todopoderoso noqueado que dominaba los pesos completos cayó perdido, sin protector bucal, en la tragedia de Tokio ante Buster Douglas; Julio César Chávez, la Leyenda Mexicana, fue prendido por Frankie Randall para visitar la lona por primera vez, iniciando la debacle que fue como de tragedia; Martín Hamlet noqueando a Hearns en una de las peleas más tórridas en menos tiempo; Lennox Lewis, el duque inglés, siendo noqueado por Hasim Rahman de un derechazo, y José Frazier mandando a la lona al más grande de la historia, Muhamad Ali en la segunda batalla de la trilogía.

Aquí presentamos algunos detalles de cada una de las ocho. Podría haber más peleas de este tipo, pero el recuento es el siguiente:

Heagler Vs Durán. 15 de junio de 1984.

“Manos de Piedra” Durán subía al ring en su peso y luego de vencer a Hagler, en una de las mejores peleas de la historia. Hearns estaba tratando de resurgir tras caer ante el mismo “Marvelous” y sumaba victorias ante dos rivales de poca monta. Se esperaba una pelea al menos pareja. Pero tal vez Durán se topó con un rival que alguna vez había sido un demonio pegando, y desde el primer raund “La Cobra” lo derribó dos veces y en el segundo asalto no tuvo, sin piedad, lo prendió con un recto en la quijada que mandó a la lona, como quien cortara un árbol, al legendario peleador de Panamá. En mi opinión, puede tratarse de la caída más espectacular y dramática de todos los tiempos.

Pryor Vs Argüello. 13 de noviembre de 1982.

Alexis Argüello intentaba conseguir su cuarta corona mundial en categorías diferentes. Era en su momento el mejor peleador de los pesos intermedios y Pryor nunca había peleado más allá de los doce raunds. El estadounidense llevó el control de una pelea llena de intensidad, aunque Alexis cambió la situación a partir del noveno y dominó hasta el duodécimo. En el decimotercero, pareció acabarse cuando Argüello sacudió con el rostro de un Pryor que se desmoronaba y milagrosamente se mantuvo de pie. En el descanso, se habla de que se vivieron momentos de los más controversial es del boxeo. Pryor salió totalmente revitalizado y propinó uno de los nocauts más increíbles de la historia. Se cuentan 16 golpes sin respuesta de Alexis antes de que el réferi detuviera el combate. ¿Qué bebió Pryor? Se habla de una botella que su mánager Carlos “Panamá” Lewis le dio a beber. Dicen que se escuchó en micrófonos la orden: “No, de esa no, de la que yo le preparé”.

Márquez Vs Pacquiao IV. 8 de diciembre de 2012.

La más grande victoria del “Dinamita” mexicano y la más humillante derrota para el mejor peleador de los últimos años. Protagonizan una serie de cuatro combates con un empate, un revés claro de Márquez, un triunfo de Pacman con olor a robo y el histórico nocaut. Como todas sus peleas, eran dos perros de presa que no guardaron nada. El mexicano derribó a Pacquiao y el filipino le rompió el tabique nasal. Era más fácil pensar en el triunfo rápido del oriental que algo favorable para el mexicano. Así fueron todas sus peleas. El sexto asalto fue una guerra a morir y llegaron al regletazo aún dándose todo. Faltaban dos segundos para el campanillazo cuando Juan Manuel sacó, nadie sabe de dónde, un derechazo que impactó el rostro de Manny para mandarlo a la lona, cerca de las cuerdas, fulminado. Tardó largos momentos en levantarse, con escenas totalmente dramáticas, mientras “Dinamita” celebraba su más grande éxito.

Douglas Vs Tyson. 11 de febrero de 1990.

El furor por ver pelear a Tyson llegó a Lejano Oriente. Pero era evidente que la carrera del peso completo más demoledor de la historia estaba en una etapa típica en un peleador que no tuvo nada y de pronto tiene todo y mucho más. A Tyson le derribaron por su sparring durante un entrenamiento y eso prendió alarmas porque nunca le había pasado. Pero el rival no ofrecía gran cosa, al menos en el papel, al impresionante invicto del monarca de los mastodontes. Buster Douglas llegó al Tokyo Dome como un contendiente más esperando que sume raunds para una esperada pelea ante Holyfield en el futuro cercano. Tyson no estaba bien preparado. Pero aún así parecía que le bastaba. todo mundo estaba atento en la tarde de Tokio y la media noche de América. A Tyson los rivales no le duraban nada, pero el desconocido le aguantó de pie siete asaltos. El octavo pareció el fin: el campeón mandó a la lona a Douglas, pero el conteo del réferi se ve más lento de lo esperado y se levantó. El noveno vio a Douglas ir hacia adelante, y a Tyson mermado. Lo más increíble de la historia reciente del boxeo se vivió en el siguiente, en el que un peleador abajo en las apuestas 42-1 despedazó los pronósticos y al campeón de la mayor pegada que se recuerde. Un violento 1-2-3, el último un izquierdazo, derribó al todopoderoso rey, que perdió el protector bucal en la violenta caída. Una derrota que fue el principio del fin de un Tyson hoy en día en bancarrota.

Randall Vs. Chávez. 29 de enero de 1994.

El “Gran Campeón Mexicano”, que ayer celebró 59 años de vida, sufrió la primera humillación de una carrera que, hasta antes de subir al ring esa noche, era inmaculada. Su récord de 90 peleas y 89 victorias y un empate hacían ver la contienda ante Frankie Randall (48-2-1, pero sin logros de renombre) era una más. Las apuestas iban 15-1 para el mexicano, de quien sin embargo ya comenzaban a decirse cosas negativas en su conducta personal, entre malas amistades, mujeres, alcohol y drogas. Y todo eso hacía que mermara la preparación. Randall fue un dolor de cabeza y con su impecable preparación y molestoso jab, en una contienda pareja, en la que a Chávez el referi Richard Steele le penalizó con puntos en los raunds siete y once. Y este último, se vivió el momento que nunca nadie imaginó vivir: a los 2:35 minutos Randall le metió un derechazo entre los brazos abiertos de la guardia y lo mandó a la lona por primera vez en su carrera. ¡Inimaginable!

Hagler Vs Hearns. 15 de abril de 1985.

La pelea que tuvo el llamado “mejor primer raund de la historia” vivió un tercer asalto que terminó de forma impresionante. Marvin Hagler y Tommy Hearns protagonizaron “Infierno en Las Vegas” dejando huella eterna porque ver un enfrentamiento de ese tipo, entre dos de los mejores peleadores del momento, es cosa del pasado. Eran épocas en que todos peleaban contra todos y la frase de “para ser el mejor tienes que ganarles a los mejores” valía mucho. Hagler tenía una ceja cortada y el rostro de Hearns se veía sacudido ante la avalancha de golpes. El tercer asalto fue tan fiero como los primeros dos y Hagler sacó toda su artillería, castigando especialmente la cabeza, haciendo que se tambalee de un lado a otro del ring, con las piernas temblorosas, conmocionado, dando la espalda. El monarca trató de no pegarle así, sino hasta tenerlo de frente, y lo prendió con un izquierdazo, seguido de un derechazo a la cabeza. Hearns se desplomó, inerte, con los ojos abiertos al cielo.

Hasim Vs Lewis. 22 de abril de 2001.

Hasim Rahman viajó a Johannesburgo como quien fuera a un paseo antes de subir al ring a enfrentarse a uno de los peleadores más dominantes de su época. Y es que Lennos Lewis se había creado una aureola con victorias contundentes en los pesos pesados. Y lo humillante de la derrota para el inglés fue que él hizo todo para montar el combate en el sitio y rival que quiso. ¿Por qué en Sudáfrica? Porque quiso emular a su ídolo Muhamad Ali. ¿Por qué ante Hasim? Porque encontraba un rival que tenía récord ganador, pero sin triunfos fulgurantes en su palmarés. Un combate típico de Lewis, que controlaba todos los ángulos, pero Hasim nunca se amilanó y sacaba golpes potentes que hicieron que el monarca, mayor en estatura, alcance y fuerza. Así llegaron al quinto asalto: ventaja para el monarca, que dejó a rival con un ojo inflamado. Quiso rematarlo, pero antes de hacerlo, intentó hacer fiesta, burlándose incluso. Pero grave error. El estadounidense, en una reacción de impotencia notable, arremetió desesperado tirando golpes y golpes, uno de ellos un derechazo magnífico que se impactó en la mandíbula de Lennox, quien se fue de forma impresionante a la lona, dejando atónitos a miles de aficionados en el Carnival City y ante las pantallas de televisión. Aún más fue el drama porque al inglés le tuvo que ayudar el referí para ponerse de pie.

Frazier Vs Alí. 8 de marzo de 1971.

Fue el primero de tres combates entre estos dos monstruos del boxeo, bajo una expectación abrumadora en el Madison Square Garden de Nueva York. Frazier arrebató el invicto al llamado más grande peleador de la historia venciéndolo por puntos en quince asaltos, en el último de los cuales prendiendo a Alí con una izquierda monumental. La caída de Alí fue impresionante, dejando en silencio al Garden, y la derrota quizá la más dolorosa para él, puesto que de su oponente se mofó durante todas las semanas previas. Y pese a que Joe le había ayudado económicamente durante el tiempo que duró su exilio pugilístico. “Tonto” y “Feo” fueron algunos de los calificativos con que se burló y ridiculizó.— GASPAR SILVEIRA