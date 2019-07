Las Chivas tardarán un poco en funcionar

Boy ya trabaja en el partido ante el Boca argentino

Tomás Boy, director técnico de las Chivas, avisó que un equipo nuevo tarda en funcionar, pero desea que esa situación no se demore en su escuadra para el Apertura 2019 de la Liga MX.

Entiende que dolió la goleada recibida a manos del River Plate de Argentina, pero es consciente que su plantel atraviesa un momento de adaptación en su estilo futbolístico, pero frente a Boca Juniors espera una mejora de juego.

“Tenemos que presentar una mejor evolución de lo que es el Guadalajara. Acuérdense que este es un equipo prácticamente nuevo y un equipo nuevo tarda. No nos podemos dar el lujo de tardar tanto, pero ahí va. No estoy tan preocupado, pero sí me disgustó mucho el resultado”, indicó Boy, quien recibió la oportunidad de continuar con el proceso en Chivas.

Ante la prensa, el “Jefe” Boy trató de rescatar algunos aspectos del juego contra los Millonarios más allá del resultado inadmisible por 5-1.

“Chivas no puede tener este tipo de resultados. Lo que sí me queda claro es que el equipo trabajó en muchos de los conceptos y por lo menos unos 20 minutos trabajamos bastante bien en el juego”, comentó.

Para el compromiso del sábado frente a los xeneizes, el timonel para nada espera un descalabro similar como sucedió ante River, ilusionado en que el trabajo de la pretemporada comience a reflejarse en los partidos.

“No creo que haya otra sacudida similar, sinceramente no lo creo, pero sí pienso que el equipo va a trabajar mejor, estamos mejor, en la semana estuvimos muy bien y la pretemporada tiene que dar sus frutos”, estableció Boy.

El Rebaño Sagrado comenzará el Apertura en la parte de abajo de la tabla de porcentajes.— NOTIMEX

Liga MX Giovani dos Santos, cerca del América

Según John Sutcliffe, de ESPN, el mexicano estaría solo a una firma de vestirse de águila.

Negociaciones difíciles

Giovani ya tendría todo arreglado con el América, equipo del que es aficionado desde niño, por lo que sería cosa de días para que se de el comunicado oficial. La llegada del seleccionado mexicano en tres Mundiales (2010, 2014 y 2018) ha sido muy tardada, debido a su alto sueldo, pues era de los jugadores mejor pagados de la MLS, en donde jugaba con el Galaxy.

Manotas sí es opción

Por su parte, el Cruz Azul también voltearía a los Estados Unidos por un refuerzo y este sería el ariete colombiano Mauro Manotas. El jugador del Houston Dynamo, de 24 años, aceptó que existen los acercamientos con gente de la Máquina, pero estos todavía no le han hecho una propuesta formal.