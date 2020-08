Las dos tragedias de Manolete

Morir en Linares, secuela de una vida de angustia

Una frase que escribe Pepe Alameda en su obra “Crónica de Sangre, 400 cornadas mortales y otras más”, retrata lo que pensamos generalmente cuando alguien se va y por nada se piensa que pueda irse: “La caída de los dioses parece más mitológica que real”. Increíble siempre.

Así amaneció el mundo el 29 de agosto de 1947 al enterarse de una de las noticias más conmovedoras de la historia: ¡Murió Manolete!

El día previo, el 28, Manuel Rodríguez Sánchez comenzó a tejer su tragedia final, de una vida que tuvo dos muertes: la sufrida por una cornada que no pareció tan grave, y la de su vida personal, de tristeza, duda y mucha controversia.

“Islero”, de Miura, le partió la femoral produciendo una crisis gravísima de la que ni los médicos ni ningún milagro pudo salvarle. Todos leyeron temprano que el toro lo puso al borde de la muerte, pero antes de que los periódicos llegaran a manos de los lectores, a las 5:07 de la madrugada.

Cuarenta minutos de operación para una cornada en el fatídico triángulo de Scarpa con una trayectoria hacia arriba de 20 centímetros y otra hacia abajo de 15 centímetros. Rota la safena y contorneando la femoral. El doctor Garrido dio pronóstico muy grave.

Cuando, sobre las ocho, cesó el efecto de la anestesia, Manolete se quejó ante su primo el banderillero Cantimplas: "Pelu, ¡cómo me duele la ingle!". Y pidió un vaso de agua. En la enfermería, llena de gente que no pintaba nada allí, permaneció aún mucho tiempo. Después se le trasladó en camilla, llevada a pie hasta, el hospital de Linares. Por carretera venía, de refuerzo médico desde El Escorial, el doctor Luis Jiménez Guinea, cirujano jefe de la Plaza de Las Ventas.

Declaraciones de un hijo del doctor Garrido atribuyen a un plasma en mal estado el agravamiento y muerte de Manolete. Se sabe de la zozobra del torero al ver que no le operaban de nuevo. Jiménez Guinea se convirtió en receptor de los últimos momentos: “Don Luis, no siento la pierna”, le dijo el torero. Y al rato: “Don Luis, no siento la otra”. Con la última queja: “Don Luis, no veo”, comenzó la agonía.

Eran las cinco horas y siete minutos de la madrugada del 29 de agosto de 1947 cuando Camará, su apoderado, le cerró los ojos al torero de más leyenda de toda la historia.

La otra tragedia

Manolete ya quería irse de los toros. Estaba agobiado, moralmente cuesta abajo. Los públicos que en un principio lo idolatraban, ahora le exigían como a nadie. Y las presiones de su madre por la negativa a aceptar su relación amorosa con Lupe Sino, su controvertido amor eterno, a las que también se oponían Manuel Flores “Camará” y su amigo Álvara Domecq, hacían que para el “Monstruo de Córdoba” cada vez fuera más difícil pararse en los ruedos. Con 30 años de edad, una enorme fortuna y deseos de vivir una vida normal como cualquiera, pensaba marcharse a México tan pronto finalizara la temporada española.

Así llegó a la tarde de Linares. El quinto toro de esa corrida fue quizá lo que selló el desenlace que desde antes de vestirse de luces, en cada tarde, era como una agonía. Cierra Pepe Alameda con un otra frase: “En el fondo, todos querían ser Manolete. El único que no quería ser Manolete, era Manolete”.

A 73 años de la funesta tarde de Linares, el toreo llora por la partida de su torero más recordado. La lente de “Canito” fue la única que pudo retratar la tragedia, contada por “K-Hito”, cronista de la época, con un título demoledor: “Manolete ya se ha muerto. Muerto está que yo lo vi”.— Recopilación de Gaspar Silveira Malaver