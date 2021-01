Las formas no importan

Reynoso confiesa que el triunfo era lo importante

Juan Reynoso confesó que Cruz Azul tenía que ganar, no importaban las formas y así se hizo contra Pachuca.

“No vengo a vender humo, lo que pasa en los juegos se los digo… Hoy salimos a defender y a partir de ahí ganar. Con el transcurso del torneo el juego será otro, pero se hizo lo que se tenía que hacer”.

La Máquina ganó privilegiando el defender, de ahí se tiene que empezar: “El triunfo nos pone muy contentos, nos permite el aire que es necesario, porque habíamos iniciado con dos derrotas. Respetamos las pautas de donde podíamos hacer daño a Pachuca y salió redondo, con muchas cosas que corregir. La intención era neutralizar a Pachuca y superarlo en la transición”, dijo el entrenador celeste.

“Las formas se mejorarán, hoy tuvimos buenos momentos. Muchos dirán que por qué Cruz Azul no salió a proponer, pues es que no nos estaba funcionando… Hoy empezamos a gatear, y cuando uno gatea no se puede correr”, explicó.

No se siente a salvo: “Seria egoísta pensar en Juan Reynoso antes que la institución, hay que pensar en Cruz Azul antes que nada. En el morbo del entorno lo que puedo decir es que hoy interesaba ganar, pero la afición quiere un equipo entregado, de entereza y a partir de esto hay que construir”.

Falta de contundencia

El uruguayo Paulo Pezzolano, entrenador del Pachuca, advirtió que sus dirigidos no pueden perder la cabeza por los fallas frente al arco.

“Variantes de gol tenemos, solo nos falta el toque final a la red, no podemos volvernos locos, debemos tener paciencia para empezar a festejar”, aseguró el técnico al final del juego de la fecha tres del Torneo Guardianes 2021.

En el primer tiempo del duelo, Pachuca tuvo más posesión de balón, pero no encontró claridad frente al arco. En el complemento, Cruz Azul hizo el 1-0 en un tiro de esquina. Pachuca apretó, metió a La Máquina contra su arco, pero no tuvo puntería para empatar.

Ante la cantidad de oportunidades creadas por su equipo, Pezzolano reconoció frustración por no lograr al menos el empate.

“Claro que causa bronca que te conviertan en una oportunidad que tuvieron y nosotros fallemos tanto, pero estoy seguro de que vamos a revertir esta situación. Nos falta lo más importante del fútbol que es hacer los goles”, insistió.

A pesar de los fallas, el timonel confió que con el paso de los partidos encontrarán la contundencia.

“No me preocupa, me preocuparía si no tuviéramos opciones de gol”.

Pezzolano también analizó el planteamiento táctico que Cruz Azul ofreció.

“Ellos vinieron a defender, metieron mucha gente atrás y nosotros buscamos por todos lados, pero no encontramos el gol”.

El uruguayo agregó que en su cuadro defensivo deben mostrar mayor concentración para no recibir goles en jugadas tácticas.