Las lecciones de ''El Matador''

Torero de pueblo en andanzas de toda una vida

Amigos aficionados…

Siempre he considerado que esto de la afición a los toros es algo que deja huella. Para quien lo vive, lo sufre y lo disfruta al máximo, es de manera perpetua.

En días pasados, contacté con Enrique R. de León Novelo. Me contó en rápida charla que fue torero, que nació en Maxcanú, tuvo muchas vivencias en mi natal Tixkokob cuando yo aún no nacía, y que vive en Mérida, feliz entre lo que cabe, leyendo el Diario y recordando sus épocas en los toros. Coincidimos en persona: intercambiamos libros, yo cediéndole uno de “Legado de la Fiesta en Yucatán”, que editamos en Grupo Megamedia sobre la Plaza Mérida, lugar que él conoció y recorrió cientos de veces las tardes de toros, viendo incluso a “El Cordobés” en la famosa temporada de 1964 (“no terminó nunca de convencerme como torero”, dice). Me obsequió dos, uno enorme, de España, “El Toreo”, y el famoso tratado de Luis Spota, “Más cornadas da el hambre”.

Toreó cebúes (celebra haber lidiado uno de 900 kilos, con casi un metro de caja y cornamenta aparatosa en Tixkokob), muchos toros criollos y lo que salía por toriles en los tablados de varios pueblos, incluso de Sinkeuel, de su Maxcanú natal. Su madre se ponía a sufrir cuando se enteraba que toreaba y le ponía sus regaños, así que, pese a las condiciones naturales que tuvo para el toreo, prefirió no seguirle. No fue torero de carteles, solo de afición. Fue conocido de Salvador de la Cruz, al que recordamos la semana pasada al tomar la alternativa en Hunucmá en el ya lejano 1954. Conocía a todo sobre el toro.

Volvimos al cebú de Tixkokob, que no recuerda el año con precisión (habrá sido por los 60), cuando todos vieron lo que salió (sus amigos y primos Lara y Novelo), se lo dejaron. Su fuerte, dice, era la muleta, así que le pegó unos pases que jadeó el público entre emociones en el tablado de “La Placita”, pero con varios sobresaltos, pues el toro tiraba arreones y rompió incluso la tela roja. Al final, exhausto, pero feliz. Y el matador en turno, Joselito Canto, le dijo después: “Me vas a tener que dar para reparar mi muleta. Y yo le respondí: me vas a tener que dar una parte de tus honorarios porque maté al toro que nadie quería, todos corrieron. Y mejor calló. Estuvo de acuerdo”.

Una enciclopedia andante. Con sus defectos como persona, cierto, pero viviendo cada momento de forma tan intensa, que de verdad emociona escucharle sus andanzas en tren o las largas travesías en autobús para salir de Maxcanú. Un ir y venir de un pueblo a otro para seguir la huella del toro, en las ganaderías y los ranchos de la periferia de su pueblo.

Don Enrique como le conocen, tuvo relación con Tixkokob por ser hermano de Germán León, quien emparentó con los Lara y los Novelo. Es tío de personas que en mi niñez y juventud fueron gratísimos amigos, como Julián y Julio, los León Lara que vivían frente al parque principal con su abuelo Otilio Lara. Es tío igual de otro gran amigo, Juan Carlos León Torres, de Maxcanú, que fue primer egresado de la Academia de Pastejé y jugó con los Leones en 1982. Beisbolista nato, pero la sangre taurina le corre por las venas.

Camina con ayuda de dos bastones y extraña el andar como antes. Un mundo de enfermedades trae encima y pronto espera someterse a tratamientos y cirugías.

Algunas veces he usado aquí la frase de “beber de las fuentes” al referirme al aprendizaje que se obtiene hablando con gente mayor, que te nutren y, solo de verle expresarse (a pesar del cubrebocas de esta pandemia) te emociona.

Salí de esa reunión como millonario, enriquecido, porque me llevé y recordaré eternamente las anécdotas de don Enrique, torero de pies a cabeza, aficionado como pocos y, como si faltara, un hombre que disfruta cada momento que haya vivido. De eso se trata. Esas lecciones me enseñó “El Matador”.— Gaspar Silveira Malaver