Las redes mueven a los deportistas

Una rutina de 10 se hace viral; el “Chícharo”, papá

Las redes sociales son parte importante de la actual era digital y cada día hay algo que poder contar o mencionar.

Ayer, la gimnasta Katelyn Ohashi se “viralizó” con una rutina con calificación perfecta, que tuvo la peculiaridad de contar con música del “Rey del pop” Michael Jackson de fondo.

Katelyn consiguió con este ejercicio un 10 en el ejercicio de suelo, que en el ámbito universitario estadounidense sigue siendo la nota perfecta. Su rutina, inspirada en Michael y con la canción “The way you make me feel” corrió como pólvora por internet. Su calidad, sin embargo, no la llevará a los Juegos Olímpicos, porque hace tiempo que decidió que solo competiría por la universidad debido a una serie de lesiones en el hombro.

La rutina fue el domingo, aunque ayer se viralizó.

El que dio de que hablar también fue el delantero mexicano Javier Hernández.

“Chicharito” y su pareja, la modelo australiana Sarah Kohan, anunciaron en la parte final de una entrevista que se difundió en la cuenta de Instagram del mexicano que será papá por primera vez.

Hernández proviene de una familia de futbolistas, pues tanto su padre, Javier Hernández Gutiérrez, como su abuelo, Tomás Balcázar, se dedicaban al balompié y jugaron Copas del Mundo, al igual que él.