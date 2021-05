“Latin” no pierde las esperanzas

Espadas pelea hoy, soñando con la oportunidad

Desde Puerto Vallarta, Elías Espadas dice, con categoría: “Llegará… verás que llegará la oportunidad y entonces, todos se acordarán”.

Lo afirma un boxeador que, como el famoso “Latin”, no ha dejado de picar piedra y tocar puertas, de entrenar y llamar aquí y allí a apoderados, mánagers, “matchmakers” de funciones, de ir de Miami a Las Vegas para hacer sparring, agotando esfuerzos y recursos.

Así consiguió Espadas la pelea que le hará reaparecer hoy en los cuadriláteros. Se enfrentará a Daniel “Muñeco” Vega, un rival que presenta interesante hoja de servicios, en una función de promesas internacionales en Puerto Vallarta.

“Siempre ando revisando funciones, en contacto con todos. Estaba en Las Vegas acompañando a mi mánager, que es el entrenador de Teófimo López (monarca mundial ligero) y vi el de Puerto Vallarta. Conseguí información, y pregunté si había oportunidad y aquí estamos. Ya listo para pelear”, comenta el yucateco, quien tiene en Miami su concentración desde hace casi dos años.

“Y no tengo apoderado ahora, todo lo veo por mi cuenta. A veces parecen cerrarse puertas, pero trabajando se alcanzan los objetivos. Ni manera, así pasa y hay que seguir”.

Espadas se fue a Miami para establecerse. Y decidió permanecer allí, con la gente que ha trabajado desde entonces.

“Pero salió esta oportunidad de ir a Las Vegas. Y pues me fui. La verdad, allí (en la “Ciudad del Pecado”) es donde está la mata. Ya hice sparring con varios conocidos, como Shane Mosley Jr., y ando con mi entrenador que está viendo a Teófimo. Sigo entrenando con todo, y fue en que pude conseguir esta pelea”.

Algo muy cierto que opina “Latin” es que “puedes pasártela entrenando toda la vida a una intensidad alta, pero la verdad es que si no peleas, no te sirve de nada. Por eso, en mi caso, ando al pendiente de todo, estoy abierto a todas las posibilidades de pelear. No vale la pena entrenar y no pelear, así que yo agarro lo que venga”.

Contra “Muñeco” Vega será una dura prueba. No pelea desde que derrotó en Mérida a Dilan López por decisión técnica, y el rival de hoy subirá al encordado con récord de 15-4 (su marca es de 20-4), para dirimir en peso superwelter.

“No está fácil el rival. Pero para alcanzar esas metas que quiero se tiene que pelear y ganarle al que venga. Yo tengo fe, no pierdo la esperanza, de que llegará esa gran pelea que espero. Llegará esa pelea y van a salir los que se hicieron a un lado”.