Laura ya quiere beca

Gana el oro la mexicana en los cinco mil metros

Laura Galván es una atleta que le mete corazón y pasión a la pista, independientemente de si hay apoyo oficial o no. Eso es lo de menos.

Con el respaldo de su familia y su entrenador, esta atleta orgullosa de su natal Guanajuato le dio a México otro oro en el atletismo de los Juegos Panamericanos el viernes, al imponerse con autoridad en la competencia de 5,000 metros.

Galván tuvo un cierre magistral para la prueba de fondo y cruzó primero la meta con tiempo de 15 minutos y 35.47 segundos, con el que rompió la marca mexicana que ella misma ostentaba. Superó a la canadiense Jessica O’Connell y a la estadounidense Kimberley Conley, en ese orden.

Fue el tercer oro que ganó México en lo que va del atletismo en Lima. Fernando Martínez había conquistado la misma prueba el martes, mientras que Carlos Villarreal sorprendió el jueves con su victoria en el cierre de los 1,500 metros.

“La verdad que fue una carrera muy difícil, fue muy rápida, se me hizo complicado el ritmo, pero fue muy buena”, dijo Galván.

“La estrategia fue aguantarles y aguantarles. Yo sabía que si llegaba con ellas al final, mi velocidad iba a darles buena pelea; trabajé muy duro, fue la prueba que prepare más”.

Laura nació en La Sauceda, un pueblo del estado central de Guanajuato, del que dice sentirse “bien orgullosa”. Dijo que comenzó a correr desde los diez años, pero que se tomó un periodo para estudiar una ingeniería de alimentos a través de una beca en Estados Unidos.

En el deporte, sin embargo, no ha recibido ningún aporte o apoyo oficial, según aseguró. “Espero que ya (se otorgue una beca deportiva) porque ya tengo la medalla”, externó la campeona.

Pero Laura dice que, frente a toda la polémica que rodeó la falta de apoyo o el recorte presupuestario para los atletas de su país, ella no dejó de entrenar, siempre con el apoyo de su entrenador y sus familiares. “Independientemente de que haya apoyo o no, mi corazón y las ganas que uno tiene como atleta, la pasión, eso es lo que al final te hace”, subrayó. “No es lo económico, eres tú como persona. La verdad me siento orgullosa de representar a mi país y de quién soy”.

No todo fue oro para Laura, pues una hora antes participó en la prueba de los 1,500 metros, y entró a la meta con un tiempo de 4:10.53 minutos, en una competencia en donde, por momentos, la mexicana mostró buen ritmo y terminó en el cuarto sitio.

A continuación, los medallistas de este viernes en la delegación mexicana:

Oro: Alan Armenta y Alexis López (doble par cortos peso ligero remo) y Laura Esther Galván (cinco mil metros atletismo).

Plata: Cinthia de la Rue, Pamela Contreras y Victoria Cruz Romano (kata equipo femenino karate), y Waldo Ramírez, Diego Rosales y Jesús Leonardo Rodríguez (kata equipo varonil karate).

Bronce: Roberto Vilchis (salto de altura atletismo), Ambar Garnica (división 68 kilogramos lucha), Jorge Luis Martínez (300 metros contrarreloj patinaje), Rodrigo Ledesma y Miguel Urrutia (pelota de cuero dobles frontón pelota vasca), Isaac Pérez (frotón peruano individual masculino).

También con medalla de bronce Isaac Pérez Daniel García (pelota de goma dobles trinquete pelota vasca), y Jorge Iga, Long Gutiérrez, José Ángel Martínez y Ricardo David Vargas (4×200 metros relevo libre natación.— AP y Notimex