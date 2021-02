Layún, preocupado por las personas sin "su suerte" para soportar nevadas

Miguel Layún, defensor de Monterrey, minimizó los problemas para entrenar por las cuestiones climáticas que aquejan a Nuevo León.

El futbolista recordó que le tocó hacer la práctica con un calor incómodo, por lo que aclaró que es un tema de adaptación.

El lateral mexicano aseguró que “son situaciones que no tendrían por qué afectar”.

Aunque reconoció que el clima provocó problemas, agregó que los futbolistas deben ser afortunados por tener los aditamentos necesarios para entrenar.

Layún anotó que está preocupado por las personas que no tienen la suerte de ellos.

Y señaló que parte de la población está pasando por situaciones complicadas debidas a las bajas temperaturas desde hace unos días.

“A mí lo que más me preocupa en estos momentos es la gente que pudiera estar pasando de verdad jo... en la calle, en una situación adversa, en su casa, donde tal vez no tienen los recursos para soportar estas temperaturas, eso sí me preocupa. Jugar futbol con estos climas hasta me gusta”, concluyó.