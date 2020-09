Layún seguirá peleando por estar en el Tri

Asegura que no le regalará su lugar a ningún juvenil

Se dio a conocer la convocatoria de 25 jugadores en la selección mexicana para el partido frente a Guatemala, lista en la que está incluido el futbolista de Rayados, Miguel Layún.

El dos veces mundialista habló para TUDN un día antes durante la concentración del Tricolor y mencionó que no tiene pensado regalar su lugar en el combinado nacional a ningún joven.

“Por qué voy a regalar algo a algún joven, algo que me costó mucho trabajo ganarme, no pienso regalar mi puesto, me va a dar más gusto que un joven me super, esa es la competencia que necesitamos”, mencionó Layún.

Por otro lado, Layún aclaró lo sucedido en Nueva York hace un año y la razón por la que no era convocado por Gerardo Martino.

“En su momento hablé con el ‘Tata’ si me quieren linchar por el lugar donde estuve está bien, pero por algo que no hice, no estoy de acuerdo, al final todo quedó claro y eso me deja tranquilo para volver”, finalizó.

Miguel es uno de los jugadores de experiencia que están convocados para el partido del próximo miércoles 30 de septiembre en el Azteca, previo al viaje del representativo mexicano para enfrentar a Holanda en Europa.

No hablan del partido

En Holanda se habla mucho de su selección, pero nada, o casi nada en de México.

El juego que habrá entre el equipo de los Países Bajos y México aún está muy lejano para los naranjas que se han concentrado en la llegada del nuevo director técnico Frank de Boer.

“La gente está contenta por eso, el nombramiento de un técnico ya era urgente por la salida de Ronald Koeman. Pero Frank de Boer no era la primera opción”, menciona Jesper Langbroek, periodista holandés.

De México se sabe “que está dirigido por un técnico muy reconocido como Gerardo Martino, siempre dejan una buena cara”.

La Selección Nacional se enfrentará contra un técnico que, “juega como le gusta a la afición. Le gusta tener la posesión del balón y ser muy ofensivo”.

Para el juego del siete de octubre próximo en la Arena Amsterdam se espera que Holanda presente al mejor equipo posible.

PÁGINA 5