Le dice no a la vacuna: Beasley prefiere retirarse en vez de seguir las reglas

Cole Beasley, receptor de los Bills de Buffalo, prefiere jugar gratis la próxima temporada de la NFL que recibir la vacuna contra el Covid.

“Soy libre y quiero morir libre”, dijo el texano, de 32 años de edad y con un contrato de 4.7 millones de dólares para este año.

En una extensa carta, Beasley respondió las fuertes medidas que impuso la Liga para aquellos profesionales que no quieran vacunarse previo al arranque de la nueva campaña.

“Hola, soy Cole Beasley y no estoy vacunado”, empezó. “Si me tienes miedo, aléjate o vacúnate. Punto. Puede que muera de Covid, pero prefiero morir realmente vivo. Tengo familiares cuyos días están contados. Si quieren venir a verme y quedarse en mi casa, vendrán sin importar el protocolo. Ya no juego por dinero. Mi familia ha sido atendida. Múltenme si quieren. Mi forma de vida y mis valores son más importantes para mí que un dólar. Amo a mis compañeros y disfruto jugando a la pelota porque todos los de afuera se van por la ventana en estos momentos. Solo quiero ganar el Super Bowl y disfrutar de estas relaciones que se crearán en el camino”.

La NFL publicó hace un par de días que los jugadores vacunados tendrán medidas sanitarias más ligeras, mientras que aquellos que no lo estén seguirán estrictos protocolos y, entre otras restricciones, no podrán tener contratos promocionales.

“No voy a tomar medicamentos para una pierna que no está rota. Prefiero arriesgarme con Covid y fortalecer mi inmunidad de esa manera. Comer mejor. Beber agua. Hacer ejercicio y lo que sea necesario para ser una persona sana. Jugaré gratis este año para vivir la vida como la he vivido desde el primer día. Si me veo obligado a jubilarme, que así sea”, añadió Beasley, quien sumó 82 recepciones, 967 yardas y cuatro touchdowns durante la campaña 2020 con los Bills.— EL UNIVERSAL