Le dicen adiós a la NFL

Dos jugadores se retiran; Titanes ignoran a Brady

En medio de muchos movimientos en la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), el guardia Ramon Foster, de Acereros de Pittsburgh, y el ala cerrada Benjamin Watson, de Patriotas de Nueva Inglaterra, han confirmado ayer su retiro de los emparrillados.

Foster, uno de los hombres encargados de darle protección a Ben Roethlisberger durante las últimas 11 temporadas, fue titular en 145 de los 160 duelos que disputó, luego que llegó a la defensiva negro y oro en 2009, como agente no reclutado en el draft, proveniente de la Universidad de Tennessee.

“Tuve algunos momentos que nunca olvidaré, y vi algunas cosas que nunca pensé que haría por este juego. En primer lugar, me gustaría agradecer a mi esposa e hijos. También quiero agradecer a la organización: al entrenador Mike Tomlin, el señor Art Ronney II, el difunto embajador (Dan) Rooney y a Kevin Golbert”, comentó el jugador.

Por su parte, Watson inició su carrera en 2004 con Patriotas, mismo equipo con el cual concluyó su trayectoria después de portar los jerseys de Cafés de Cleveland, Cuervos de Baltimore y Santos de Nueva Orleans.

El año pasado, el ala cerrada había anunciado su retiro, pero decidió regresar para ayudar al equipo de Tom Brady, aunque se quedaron eliminados en la ronda divisional a manos de Titanes de Tennessee.

Benjamin tuvo una participación limitada en 2019, donde apenas sumó 17 recepciones para 173 yardas y sin lograr anotación.

“Tuve la oportunidad de compartir mi vida con el fútbol americano y espero haberme ganado su respeto como jugador y, lo más importante, como hombre”, indicó a través de una carta de despedida.

Acuerdo con Chicago

El veterano ala cerrada Jimmy Graham llegó a un acuerdo con Osos de Chicago, el cual será su cuarto equipo en la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

El jugador de 33 años militó durante dos temporadas con Empacadores de Green Bay, donde colaboró con 96 recepciones, mil 83 yardas y cinco anotaciones durante el tiempo que recibió pases de Aaron Rodgers.

Chicago lo adquirió por dos campañas y 16 millones de dólares, de los cuales nueve son de forma garantizada y la asegura enfrentar a su ex equipo, Green Bay.

Dallas mantiene a su QB

Los Vaqueros de Dallas decidieron etiquetar como jugador franquicia al mariscal de campo Dak Prescott, mientras que Bengalíes de Cincinnati hizo lo propio con el receptor AJ Green.

Por segundo año consecutivo, Prescott será jugador franquicia del equipo de los Vaqueros, aunque este acuerdo dará pauta para un posible contrato a largo plazo, y tendrán como plazo máximo el 15 de julio para conseguirlo.

Prescott fue etiquetado de forma exclusiva por Dallas, lo que le impide negociar con los 31 equipos restantes de la liga.

El mariscal de campo viene de su mejor campaña con cuatro mil 902 yardas, 30 anotaciones, 11 intercepciones y un índice de pasador de 99.7, sin embargo, el equipo de la NFC Este no clasificó a la siguiente ronda de postemporada.

Por su parte, Green no tuvo actividad en 2019 por una lesión en el pie, no obstante, se iba a convertir en uno de los agentes libres más codiciados, por lo que Bengalíes no dudo y lo retuvieron bajo un contrato de un año y 18 millones de dólares.

Brady no irá a Titanes

Los Titanes llegaron a un acuerdo de cuatro años con el mariscal de campo Ryan Tannehill, a quien que pagarán hasta 118 millones de dólares, informó este domingo la franquicia de Tennessee.

Tannehill percibirá una media de 29,5 millones por año. Además, recibirá 91 millones por otros conceptos.

Los Titanes anunciaron una extensión del contrato para Tannehill, pero no precisaron el número de años.

El acuerdo se dio a conocer luego de que los Titanes aclararan que no estaban interesados en fichar a Tom Brady, sino en retener a Tannehill.—EFE Y NOTIMEX

