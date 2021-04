Le dicen ”sí quiero” a Cessa en lo alto

Petición de mano del serpentinero en “The Edge”

Tal parece que abril es el nuevo mes del amor para las deportistas, pues el lanzador mexicano Luis Cessa, de los Yanquis de Nueva York, le propuso matrimonio a su pareja Nancy Arreola.

Hace unas semanas, el cardenense Jesús Gallardo Vasconcelos anunció que se casará con su novia Orquídea Garza. Además, será papá por primera vez.La petición de mano o matrimonial tuvo como escenario “The Edge”, el mirador al aire libre más alto de la ciudad de Nueva York, que cuenta con una vista de 360 grados y se sitúa a 345 metros de altura. Ahí, Cessa se hincó para pedirle matrimonio a su pareja, quien le dio el sí.

“She said yes (ella dijo sí). No pude encontrar a una mejor mujer. Te amo”, escribió Cessa en la imagen donde se ve la escena compartida en su cuenta de la red social Instagram.

Luis Enrique lleva poco más de cinco años de relación con Nancy Arreola, periodista deportiva que nació en Sonora y que en 2018 ganó un premio Emmy como presentadora de televisión por la cadena Telemundo.

El lanzador forjado en el municipio tabasqueño de Cárdenas cumplirá 29 años de edad el próximo domingo 25. Hasta el momento en la temporada 2021 mantiene una efectividad de 1.17 en seis relevos con los Yanquis, además de acumular 12 ponches, cuatro hits y una carrera en siete entradas y dos tercios de labor.— Colaboración de Erick Antonio Ruiz Novelo