¿Le pegó a lo “Panenka”?

Un disparo que aún en estos días es muy admirado

Y el narrador gritó: “¡Lo cobró a lo Panenka! ¡Qué genialidad!”

¿A lo qué? ¿Qué es a lo Panenka?

Uno de los pénaltis más recordados cobrados a ese estilo fue de Leo Messi en 2019, en los octavos de final de la Champions League que enfrentó al Barcelona con Olympique de Lyon.

Entonces salió de la boca de todos uno y mil comentarios sobre Panenka. Los amantes del fútbol recordaron algunos otros penales tirados con este estilo. Es una técnica que a muchos les gusta, pero que a otros disgusta por el riesgo en el que se coloca al posible resultado de la jugada.

Pero el pénalti en ese estilo tiene nombre y apellido, lugar de nacimiento y razones, aunque siendo honestos, la herencia de esta elegante forma de cobrar la pena máxima poco se conoce: Antonín Panenka, nacido en la entonces Checoslovaquia, seleccionado nacional y quien lo ejecutó por primera vez.

La historia de tan extravagante tiro se remonta al 20 de junio de 1976 en la final de la Eurocopa disputada entre Checoslovaquia y Alemania Federal. El partido en tiempo regular terminaría en un 2-2, alargando el encuentro a la tanda de penales.

Hasta antes del quinto tiro parte de Checoslovaquia, todos los anteriores habían sido de la forma tradicional, con potentes disparos alejados de los guardametas; sin embargo, en el quinto pénalti sucedió lo inesperado.

Un joven de 27 años, hasta entonces desconocido fuera de su selección, tomó la pelota y teniendo al estadio Estrella Roja de Belgrado lleno como testigo, se preparó desde los once pasos para romper los dogmas del fútbol que existían en aquel desaparecido mundo. Luego de aquel día, el centrocampista Antonín Panenka se convertiría en una leyenda.

Al silbar el árbitro, el joven jugador tomó impulso como cualquier otro jugador que sacaría un potente disparo de su botín; no obstante, este inclinó su cuerpo a la derecha y lanzó el balón bombeado por el centro de la portería, una vaselina inédita que sorprendió al famoso guardameta alemán Sepp Maier y al resto del mundo. El balón entró a la portería lentamente a la vista de todos y le dio el título a los checoslovacos.

En 2016 en una entrevista para el diario francés “Le Monde” el mismo Antonín Panenka declaró: “Me daba cuenta de que la potencia del tiro obligaba al portero a elegir un lado y me dije que sería desconcertante que el balón fuera despacito al centro de la portería”.

La novedosa pero arriesgada ejecución del tiro penal en una final de campeonato internacional le valió a Panenka registrar con su sello personal dicha extravagancia, quedando para los anales de la historia del fútbol.

Desde aquella fecha del 20 de junio de 1976 en la que nació una de las genialidades más elegantes del fútbol, han tirado pénaltis “a lo Panenka” estrellas mundiales.

En su último partido como profesional, Zinedine Zidane lo hizo en la final del Mundial de 2006 en Berlín contra la Italia de Gianluigi Buffon.

Y Panenka dice que no se arrepiente del momento elegido. “Siempre he entendido el fútbol como una manera de divertirme”, aseguró Panenka, quien ha comentado que cuando sigue una tanda de pénaltis, más que fijarse en el cobrador, lo hace en el portero. “No veo quién los tira, sino cómo se comportan los porteros. Y tal y como se tiran, creo que mi método sería exitoso en un noventa por ciento de los casos”.

El ex futbolista checo considera que el secreto del éxito en el fútbol sólo tiene un camino: “El balón es tu amigo no tu enemigo”.

México: el gol de Pineda

México, en el firmamento internacional, presume uno. Gonzalo Pineda sorprendió a todos en el Estadio Hanover de Alemania cuando se atrevió a cobrar “a lo Panenka” el penal que le correspondía de la tanda definitiva durante la semifinal de la Copa Confederaciones de 2005.

La selección mexicana había dado una de las mejores exhibiciones en torneos de FIFA ante Argentina y buscaba de llegar a la final. El conjunto tricolor no pudo definir en el tiempo reglamentario y el partido que se fue a penales, donde a Pineda el tocó cobrar el último y engañó al arquero Germán Lux. Pineda habla de haberlo entrenado y ejecutado varias veces. En pocas palabras, “lo tenia dominado”.

En entrevista posterior, detalló con análisis frío lo que vivió: “Fue una mezcla de estudiar al portero, que creo que se había tirado en un par de ocasiones hacia el lado fuerte. Cuando la cruzaban mis compañeros se tiraba a ese lado y se adelantaba. Cuando me dijeron que me tocaba tirar, mi primer pensamiento era tirarlo cruzado, fuerte, hacia el lado izquierdo. Al ver cómo atajaba, en una de esas dije, si se adelanta hacia ese lado, me la podría atajar. Intenté cambiar la jugada, intenté fintar que iba a cruzar y en el último momento hacer el Panenka, es algo que yo ya tenía dominado pues es algo que tenía hecho probablemente 10 o 12 ocasiones en el torneo de penales de Segunda División, lo tenía entrenado y ahora había que hacerlo en el alto nivel”, explicó.

México perdió la serie 6-5 porque en la muerte súbita el defensa Ricardo Osorio falló el penal y Esteban Cambiasso anotó para que los pamperos clasificaran.

Lo que todos tenemos claro es que lanzar un pénalti “a lo Panenka” es una de las situaciones más complicadas de lograr en el fútbol. Si sale bien, el autor del gol se corona, casi es endiosado por la genialidad. Pero si sale mal, el ridículo es espantoso. Y si se hace muy mal, se convierte en un ejemplo de lo que no hay que hacer.

Y como hay cobros celebrados, como el de Zidane que se fue al larguero, o el del “Loco” Abreu en el Mundial de 2010, los hay para el olvido. En la eliminatoria de Copa Sudamericana entre el paraguayo Independiente de Asunción y el boliviano Equidad se vio un “Panenka” que entra directo al “top 5” de los peores lanzados de la historia. El encargado del disparo fue Bendrix Parra, quien pensó que era buena idea jugársela así.

Tan mal hizo el disparo que el portero del Equidad no necesitó las manos: la paró con el pecho. Y días después, Parra fue despedido por su equipo, que dejó de ganar una fuerte bolsa económica al quedar eliminado.

Y de que se sufre, se sufre. “Me ha tocado estar en un cobro. Es muy sufrido como entrenador y espectador estarlo viendo. Es un recurso más para el jugador”, expresa el técnico de los Venados FC Yucatán Carlos Gutiérrez Barriga. Nadie quizá querrá estar detrás del tirador por los momentos de agonía. Instantes que cortan la respiración.

Uno más reciente de fracaso se vivió en el balompié Inglés. El Colchester United eliminó al Tottenham de la Carabao Cup después de imponerse en la tanda de pénaltis. Pese a la clasificación, su jugador Brown se atrevió a lanzar su disparo “a lo Panenka”. Gazzaniga adivinó las intenciones de su rival y despejó la pelota simplemente sacando el puño. El guardameta llegó a decirle algo a un Brown que sólo pudo darse la vuelta y echarse las manos a la cabeza ante la decepción.

Panenka: su historia

Antonín Panenka nació en Praga el 2 de diciembre de 1948. Recientemente era presidente del FC Bohemians 1905 (llamado anteriormente Bohemians Praga). Hizo su carrera en Austria, donde jugó entre 1981 y 1993, y Checoslovaquia.

Además fue internacional con la selección checa entre 1973 y 1982, con la que obtuvo la Eurocopa de 1976, realizada en Yugoslavia y en el que se hizo parte de la historia gracias a su habilidad para jugar y por el legendario penalti.

En 1980 se trasladó a vivir a Viena, para jugar en el SK Rapid Viena. Durante su estancia en Austria, sin saber una palabra de alemán, recibió la ayuda de su compatriota, el también jugador Josef Kadraba.

Posteriormente, participó con su selección en la Copa Mundial de 1982 en España, logrando los dos únicos tantos de su equipo en el torneo, frente a los combinados de Kuwait y Francia, y ambos de penalti, aunque ejecutados de formas bien diferentes a la que lo hizo pasar a la historia. Y lo cierto es que cada vez habrá mejores y peores Panenkas.— GASPAR SILVEIRA MALAVER

Síguenos en Google Noticias