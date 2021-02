LeBron no quiere ser estelar

Con “cero energía y emoción” para Juego de Estrellas

LeBron James no es de los que se guarden las cosas o sean políticamente correctos a la hora de hablar.

El estelar jugador de los Lakers de Los Ángeles expresó su descontento porque que se realice el Juego de Estrellas esta temporada.

James lidera la primera ronda de votaciones de los aficionados para el equipo “All-Star” en la Conferencia Oeste, con más de dos millones de votos (2,288,676), y aunque no hay duda de que James estará presente en la exhibición, no lo hará con el gusto de participar.

“Tengo cero energía y cero emoción para el juego All-Star”, expresó James después del triunfo de los Lakers ante Nuggets 114-93, la noche del jueves. “No sé por qué lo vamos a tener, pero fue el acuerdo con la asociación de jugadores”.

La NBA anunció que sí habrá Juego de Estrellas esta temporada, pese a que originalmente se había cancelado debido a la pandemia. Luego de pláticas entre la Liga y la Asociación de Jugadores, se determinó que el 7 de marzo en Atlanta se celebre el tradicional evento, así como los concursos individuales.

“Tuvimos ya de por sí una temporada baja muy corta, descanso de 71 días entre una temporada y otra para mí y mis compañeros, seguimos además lidiando con una pandemia y sus secuelas y vamos a mover a toda la liga a una ciudad que está sin restricciones. No estoy muy feliz por ello, pero está fuera de mis manos. Estaré ahí físicamente, pero no mentalmente”, señaló un molesto James en rueda de prensa.

James, quien se encuentra en su temporada número 18 de NBA, sigue jugando a un alto nivel competitivo. Está teniendo una alta efectividad en tiros encestados, sobre todo de larga distancia. Tiene al momento una efectividad arriba del 40 por ciento en triples, lo máximo en este rubro de su carrera.

“Sigue mostrándose como el mejor jugador de la liga, creo que es digno de mencionar qué tan bien está lanzando desde el perímetro”, dijo el coach de Lakers, Frank Vogel. “Alguien que está en su temporada 18 y sigue evolucionando su juego. Habla del jugador que es, cómo impacta el juego y su mentalidad de seguir creciendo y mejorando su manera de jugar”.

A sus 36 años de edad, James promedia esta temporada 25.1 puntos, 7.8 rebotes y 7.7 asistencias por juego. Cifras que reflejan el gran nivel que tiene.

“Nunca me he puesto un límite con respecto hasta dónde puedo llegar. Siempre tengo la mentalidad de buscar cómo puedo mejorar mi juego”, compartió LeBron. “Me siento un mejor jugador que el año pasado. Ayuda a mi equipo cuando puedo mejorar en lo personal y siento que he hecho eso”.