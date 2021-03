LeBron será un socio de Boston

Adquiere acciones del acérrimo rival de los Yanquis

LeBron James, conocido como uno de los fans más famosos de los Yanquis de Nueva York, se convirtió en dueño de una parte de los Medias Rojas de Boston.

Una persona cercana a las negociaciones dijo que James, la estrella de los Lakers de Los Ángeles y principal astro de la NBA, y su asociado Maverick Carter ahora son ahora socios del Fenway Sports Group. No se reveló el tamaño de la inversión de James y Carter.

El diario The Boston Globe reportó primero la noticia y The New York Times y ESPN también confirmaron que James y Carter se convertirían en socios.

Fenway Sports Group es la empresa madre de los Medias Rojas y el Liverpool FC de la Liga Premier, así como del equipo Roush Fenway Racing de la Nascar.

Es una relación inusual en un respecto: James ha profesado ser aficionado de los Yanquis, aunque recientemente también ha mostrado su lealtad con los Indios de Cleveland y los Dodgers de Los Ángeles.

Y ahora estará ligado a los Medias Rojas, el rival más grande de los Yanquis.— AP